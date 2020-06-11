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11 червня 2020, четвер, 22:08 6
Силові структури 2020-06-11T23:00:02+03:00
Українські Новини
Бойовики стріляли з гранатометів і кулеметів, працювали снайпери: у ВСУ втрати

Бойовики стріляли з гранатометів і кулеметів, працювали снайпери: у ВСУ втрати

Надежда Комендантова
обстріли в зоні ООС, Бойовики, Українські військові, Поранені в зоні ООС
Війна на Донбасі. Фото: Міноборони/Роберто Травано
Війна на Донбасі. Фото: Міноборони/Роберто Травано

Ситуація в зоні ООС: бойовики 8 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил у четвер, 11 червня, двоє українських військовослужбовців були поранені, один травмований.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру ООС, передають Українські Новини.

"Сьогодні збройні формування Росії 8 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені для розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, снайперську і стрілецьку зброю. Для придушення вогневих засобів противника наші воїни оперативно застосували штатне озброєння і чітко дали зрозуміти окупантам, що їхня злочинна діяльність не залишиться безкарною. Після цього загарбники припинили свою активність", - йдеться в ньому.

У районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник вів вогонь поблизу Гнутово, Мар'їнки, Павлополя, Новотроїцького, Чермалика.

Українських військових, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", обстрілювали поблизу Оріхове, Хутора Вільний.

Внаслідок обстрілу бойовиків двоє військовослужбовців ООС отримали поранення і ще один бойові травми.

На ділянках розведення №1, №2 і №3 режим "Тиша" дотримувався.

Як повідомляли Українські Новини, 9 червня на Донбасі окупанти 16 раз обстріляли позиції ООС і втратили п'ятьох "бійців", а 10 червня у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування РФ 14 разів порушили режим припинення вогню, використовуючи заборонену зброю.

Також з 10 червня пункти пропуску в зоні ООС відновили роботу.

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