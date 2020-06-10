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10 червня 2020, середа, 08:28 10
Силові структури 2020-06-10T09:15:02+03:00
Українські Новини
На Донбасі окупанти 16 разів обстріляли позиції ООС і втратили п'ятьох "бійців"

На Донбасі окупанти 16 разів обстріляли позиції ООС і втратили п'ятьох "бійців"

Анна Рудык
ООС, Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, обстріли на Донбасі
ООС. Фото: Facebook/ОНС
ООС. Фото: Facebook/ОНС

Вчора, 9 червня, в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню. Один військовий зазнав поранення. Про це сказано в повідомленні штабу ООС, передають Українські Новини.

Так, повідомляється, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" захисників Мар'їнки збройні формування РФ тричі обстріляли з гранатометів різних систем, а захисників Старогнатівки - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Також по околицях Широкиного російські найманці відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а неподалік Авдіївки - зі стрілецької зброї.

А в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" супротивник по два рази обстріляв наші оборонні укріплення поблизу Оріхового і Хутора Вільного, використовуючи 120 мм і 82 мм міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

"Внаслідок обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення ... За даними розвідки, 9 червня Об'єднані сили знищили одного окупанта і ще чотирьох поранили", - сказано в повідомленні.

З початку поточної доби російські збройні формування 2 рази порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" окупанти обстріляли з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів оборонні укріплення на підступах до Павлополя.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" найманці вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів по наших опорних пунктах неподалік Хутора Вільного. За поточну добу втрат серед наших захисників немає.

Як повідомляли Українські Новини, від сьогодні пункти пропуску в зоні ООС відновлять роботу.

Раніше на Донбасі окупанти 11 разів влаштовували провокації, знищено трьох бойовиків.

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