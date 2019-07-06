Sea Breeze у розпалі: як проходять міжнародні військові навчання в Україні

В Україні проходять міжнародні українсько-американські навчання "Сі Бриз-2019".

1 липня до українського порту "Одеса" зайшли кораблі країн-учасниць, повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Першим прибув патрульний катер типу Айленд — "Очамчире" (Грузія). Катери такого типу дуже швидкохідні та маневренні. Вони призначені для патрулювання та пошуково-рятувальних операцій в прибережних водах.

За грузинським катером зайшла четвірка кораблів постійної групи НАТО, які несуть бойове чергування у Середземному морі. Фламаном цієї групи є фрегат "Торонто" Королівських Військово-морських сил Канади. На озброєнні цього фрегату протикорабельні ракети "Гарпун", протичовнові торпеди "Марк-46", протиповітряний зенітно-ракетний комплекс, а також артилерійська носова 57-мм пушка. Також на його борту є десантний гелікоптер CH-148 "Циклон".

Крім того, в порт Одеси зайшов і ошвартувався біля 18 причалу британський есмінець "Дункан".

До 22 причалу підійшов турецькимй фрегат "Тургутрейс" — постійний учасник спільних навчань у Чорному морі, а за ним ошвартувався румунський фрегат "Фердінанд".

Кораблі беруть участь в міжнародних навчаннях "Сі Бриз-2019" і діють у складі багатонаціональних сил.