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06 липня 2019, субота, 23:52 4
Силові структури 2019-07-06T23:59:30+03:00
Українські Новини
Sea Breeze у розпалі: як проходять міжнародні військові навчання в Україні

Sea Breeze у розпалі: як проходять міжнародні військові навчання в Україні

В Україні проходять міжнародні українсько-американські навчання "Сі Бриз-2019".

1 липня до українського порту "Одеса" зайшли кораблі країн-учасниць, повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Першим прибув патрульний катер типу Айленд — "Очамчире" (Грузія). Катери такого типу дуже швидкохідні та маневренні. Вони призначені для патрулювання та пошуково-рятувальних операцій в прибережних водах.

За грузинським катером зайшла четвірка кораблів постійної групи НАТО, які несуть бойове чергування у Середземному морі. Фламаном цієї групи є фрегат "Торонто" Королівських Військово-морських сил Канади. На озброєнні цього фрегату протикорабельні ракети "Гарпун", протичовнові торпеди "Марк-46", протиповітряний зенітно-ракетний комплекс, а також артилерійська носова 57-мм пушка. Також на його борту є десантний гелікоптер CH-148 "Циклон".

Крім того, в порт Одеси зайшов і ошвартувався біля 18 причалу британський есмінець "Дункан".

До 22 причалу підійшов турецькимй фрегат "Тургутрейс" — постійний учасник спільних навчань у Чорному морі, а за ним ошвартувався румунський фрегат "Фердінанд".

Кораблі беруть участь в міжнародних навчаннях "Сі Бриз-2019" і діють у складі багатонаціональних сил.

Sea Breeze. Фото:
Sea Breeze. Фото: "Пушкинская"
Sea Breeze. Фото:
Sea Breeze. Фото: "Пушкинская"
Sea Breeze. Фото:
Sea Breeze. Фото: "Пушкинская"
Sea Breeze. Фото:
Sea Breeze. Фото: "Пушкинская"
Sea Breeze. Фото:
Sea Breeze. Фото: "Пушкинская"
Sea Breeze. Фото:
Sea Breeze. Фото: "Пушкинская"
Sea Breeze. Фото:
Sea Breeze. Фото: "Пушкинская"
Sea Breeze. Фото:
Sea Breeze. Фото: "Пушкинская"
Sea Breeze. Фото:
Sea Breeze. Фото: "Пушкинская"
Sea Breeze. Фото:
Sea Breeze. Фото: "Пушкинская"
Sea Breeze. Фото:
Sea Breeze. Фото: "Пушкинская"
Sea Breeze. Фото:
Sea Breeze. Фото: "Пушкинская"
Sea Breeze. Фото:
Sea Breeze. Фото: "Пушкинская"
Sea Breeze. Фото:
Sea Breeze. Фото: "Пушкинская"
Sea Breeze. Фото:
Sea Breeze. Фото: "Пушкинская"
Sea Breeze. Фото:
Sea Breeze. Фото: "Пушкинская"
Sea Breeze. Фото:
Sea Breeze. Фото: "Пушкинская"
Sea Breeze. Фото:
Sea Breeze. Фото: "Пушкинская"

Українські Новини повідомляли, що на початку липня міжнародні військово-морські навчання "Сі Бриз-2019" пройдуть в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та в північно-західній частині Чорного моря.

Тим часом Росія почала спостереження за кораблями НАТО, які зайшли в акваторію Чорного моря.

Більше новин про: Нато Фоторепортаж Sea Breeze Чорне море військові навчання Порт Одеси Сі Бриз Сі Бриз-2019 Sea Breeze-2019

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