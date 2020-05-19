Зеленський змінив начальника центру спецоперацій СБУ

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади начальника центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України (СБУ) Олександра Устименка і призначив замість нього Сергія Дусика.

Про це йдеться в указах №187 та №188 від 19 травня, передають Українські Новини.

Устименко обіймав цю посаду з березня 2015 року.

Раніше Устименко був командиром штурмової групи спецназу "Альфа".

Дусик, за інформацією ЗМІ, був командиром підрозділу дніпропетровського "Альфи".

Як повідомляли Українські Новини, 23 січня 2015 року у той час Президент Петро Порошенко звільнив Геннадія Кузнєцова з посади начальника центру спеціальних операцій СБУ.

Після призначення на цю посаду Устименка в той час голова СБУ Валентин Наливайченко спростував, що Устименко, як командир штурмової групи спецназу "Альфа", був причетний до злочинів проти активістів Євромайдану.

Тим часом Президент Володимир Зеленський призначив начальників управління Служби безпеки України в Київській, Одеській та Житомирській областях.