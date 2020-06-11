Меморандум про добровільне зниження "зеленого тарифу" не передбачає опції добровільності, - Асоціація відновлювальної енергетики

Меморандум, підписаний у середу Кабміном, передбачає, що виробники електроенергії з ВДЕ приймають умови добровільної реструктуризації "зелених тарифів", що передбачає їх зниження. Проте Українська асоціація відновлювальної енергетики заявляє, що підписаний з виробниками електроенергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) меморандум про добровільне зниження "зеленого тарифу" не передбачає опції добровільності.

Про це йдеться в повідомленні Асоціації, передають Українські Новини.

"Українська асоціація відновлювальної енергетики відмовилася від підписання меморандуму, оскільки наші пропозиції не були в ньому враховані. Важливо, що до процесу переговорів і підписання меморандуму не були запрошені Асоціація сонячної енергетики України і багато інших гравців, які не входять ні в одну із зазначених асоціацій. Інтереси більшості виробників електроенергії з відновлюваних джерел не були враховані. Підписаний меморандум не передбачає опції добровільності, яка є важливою умовою міжнародних кредиторів, які надали фінансування під численні проєкти ВДЕ в Україні", - йдеться в ньому.

Зазначається, що умови документу враховують інтереси інвесторів, які будують великі об'єкти вітрової генерації (ВЕС) і є дискримінаційними стосовно виробників електроенергії на сонячних електростанціях (СЕС).

Уточнюється, що меморандумом передбачається для СЕС, введених в експлуатацію з 1 липня до 1 січня 2015 2020 потужністю більш як 1 МВт, зниження тарифу на 15% без продовження терміну pre-PPa (договору продажу електроенергії за "зеленим тарифом" для об'єктів, введених в експлуатацію після 1 січня 2020), для СЕС менш як 1 МВт - зниження на 10% без продовження терміну pre-РРа.

При цьому, пропозиція Асоціації зниження тарифу на 12,5% для СЕС менш як 10 МВт урядом не враховано.

Крім того, для об'єктів сонячної енергетики, введених в експлуатацію до 1 липня 2015 року, передбачено зниження "зеленого" тарифу на 53% і 35%.

"Дане рішення не підкріплена гарантіями з боку державних банків і для багатьох компаній означає повне банкрутство і невиконання своїх зобов'язань перед кредиторами", - підкреслили в повідомленні.

Також в Асоціації додали, що терміни будівництва нових СЕС обмежені, водночас об'єкти ВЕС можуть продовжувати будувати.

"Відмова уряду від продовження терміну дії РРА на 2 роки в обмін на запропоноване ними зниження "зеленого тарифу", незначною поступкою в зниженні тарифу на рівні 12,5% для СЕС потужністю до 10 МВт та усунення дискримінаційних умов невиправдано великого зниження тарифу для перших СЕС, які не дають істотного економічного ефекту для держави, але є вагомими для інвесторів, не дозволили нам підписати запропонований меморандум", - наголосили в Асоціації.

Асоціація ж закликає уряд до підписання компромісного недискримінаційного меморандуму і зосередитися на ліквідації незаконних дій органів влади та махінацій на ринку електроенергії.

Як повідомляли Українські Новини, Ольга Буславець вважає, що вартість "зеленої енергії" для економіки повинна бути знижена.

Також в Україні з 1 жовтня 2020 рік планують збільшити ціну за перші 100 кВт-година з 0,9 грн до 1,68 грн.