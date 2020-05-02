Вартість "зеленої" енергії для економіки має бути знижена, - Ольга Буславець

Міністерство енергетики та захисту довкілля вважає за необхідне зниження вартості електроенергії з відновлювальних джерел.

Про це сказала в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець в ефірі телеканалу "Інтер".

Вона нагадала, що наразі розмір "зеленого тарифу" зафіксований законодавством для того, щоб дати можливість інвестувати в "чисту" енергію. "Але дійсно на сьогодні тариф дуже завеликий і наша національна економіка не може сплачувати таку велику ціну, а енергетична система – технічно не спроможна її інтегрувати з забезпеченням безпеки постачання", - зазначила в.о. міністра.

Буславець розповіла, що вже більше шести місяців тривають дискусії з інвесторами щодо зниження "зеленого тарифу". Уряд і Мінекоенерго розраховують найближчим часом укласти з ними меморандум, який ляже в основу змін до законодавства в цій галузі.

"Що там буде? Звичайно, це зменшення "зеленого тарифу", обов’язкова фінансова відповідальність за небаланси. Нам на сьогодні потрібно зупинити нове будівництво "сонця" і "вітру" за "зеленого тарифом" і перейти на аукціонну модель підтримки", - підкреслила в.о. міністра.

Ці зміни дадуть можливість знизити вартість "чистої" енергії і в безпечний спосіб інтегрувати її в енергосистему.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін призначив Буславець т.в.о. Міненерго, звільнивши Шубіна з даної посади.