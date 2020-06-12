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12 червня 2020, пʼятниця, 05:05 14
Суспільство 2020-06-12T08:15:03+03:00
Українські Новини
Пенсійний вік підвищать: коли українці зможуть вийти на пенсію

Пенсійний вік підвищать: коли українці зможуть вийти на пенсію

Ярина Вацяк
Пенсіонери, пенсійний вік, страховий стаж, пенсія в Україні, вихід на пенсію
Пенсионер. Фото: Pixabay
Пенсионер. Фото: Pixabay

В той час, як індексацію пенсій планують проводити щороку 1 березня, з початку 2021 року пенсійний вік в Україні зросте до 60 років.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці видання "Пенсійний кур'єр" в соціальній мережі Facebook.

Вимоги до стажу для українців тепер будуть підвищуватися щорічно, і до 2028 року кожен другий пенсіонер буде виходити на пенсію вже в 63 або 65 років, а не в 60.

З 1 квітня пенсійний вік для жінок збільшили на шість місяців – з 59 до 59,5 років. Що стосується стажу, то для жінок в 2020 році це 27 офіційно відпрацьованих років, а в 2021-му – вже 28 років. До 2028 року кількість необхідного пенсійного стажу збільшиться до 35 років.

Наприклад, якщо людині зараз 40 років, у неї вже має бути мінімум 15 років стажу, щоб вийти на пенсію вчасно.

Ті, хто офіційно не має і 15 років стажу, можуть взагалі залишитися без пенсії. Щоб вийти на пенсію в 63 роки, зараз потрібно мати від 17 до 27 років стажу, а в 2028-му (останній етап підвищення пенсійного віку) – від 25 до 35 років.

Зазначається, що пенсійний вік підвищується в Україні через те, що населення в країні скорочується швидкими темпами. Ще у найближчі п’ять років населення скоротиться на 18%, і співвідношення між пенсіонерами та працюючими громадянами зросте майже вдвічі. У таких умовах підвищення пенсійного віку неминуче.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні з 1 липня підвищать мінімальну пенсію.

Водночас президент Володимир Зеленський прогнозує надбавки до пенсій у 2021 році для пенсіонерів старше 75 років.

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