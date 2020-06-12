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12 червня 2020, пʼятниця, 06:48 9
Суспільство 2020-06-12T08:15:02+03:00
Українські Новини
На призначення субсидії впливає дохід подружжя, незалежно від їх прописки, - Мінсоцполітики

На призначення субсидії впливає дохід подружжя, незалежно від їх прописки, - Мінсоцполітики

Ярина Вацяк
Субсидія, Доходи, Призначення субсидій, Мінсоцполітики
Призначення субсидій. Фото: pixabay.com
Призначення субсидій. Фото: pixabay.com

Під час призначення житлової субсидії враховуються доходи подружжя, незалежно від їхнього місця реєстрації, крім осіб, які проживають в селі чи селищі, яким виповнилося 60 років.  У випадку, якщо чоловік і дружина зареєстровані за різними адресами враховуються доходи обох в той час, як Верховна Рада урізала фінансування субсидій.

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики України, пише "Україна комунальна".

"До складу домогосподарства входять особи, що зареєстровані у житловому приміщенні (будинку), на яких розраховуються соціальні норми житла та соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами та доходи яких враховуються при призначенні житлової субсидії", - йдеться у повідомленні.

 Під час призначення житлової субсидії враховуються також доходи членів сім’ї особи зі складу домогосподарства у разі, коли адреса їхнього зареєстрованого (фактичного) місця проживання відмінна від адреси домогосподарства. Водночас соціальні норми житла та соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами за адресом домогосподарства на таких осіб не розраховуються.

 "Таким чином, субсидія призначається, і під час призначення житлової субсидії враховуються доходи подружжя, незалежно від їхнього місця реєстрації, крім осіб, які проживають в селі чи селищі, яким виповнилося 60 років", - пояснили в Мінсоцполітики.

Як повідомляли Україські Новини, Кабмін рекомендував при формуванні тарифів на опалення в наступному сезоні використовувати попередню середню ціну на газ.

Тим часом, тарифи на електроенергію в Кабміні планують переглянути.

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