На призначення субсидії впливає дохід подружжя, незалежно від їх прописки, - Мінсоцполітики

Під час призначення житлової субсидії враховуються доходи подружжя, незалежно від їхнього місця реєстрації, крім осіб, які проживають в селі чи селищі, яким виповнилося 60 років. У випадку, якщо чоловік і дружина зареєстровані за різними адресами враховуються доходи обох в той час, як Верховна Рада урізала фінансування субсидій.

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики України, пише "Україна комунальна".

"До складу домогосподарства входять особи, що зареєстровані у житловому приміщенні (будинку), на яких розраховуються соціальні норми житла та соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами та доходи яких враховуються при призначенні житлової субсидії", - йдеться у повідомленні.

Під час призначення житлової субсидії враховуються також доходи членів сім’ї особи зі складу домогосподарства у разі, коли адреса їхнього зареєстрованого (фактичного) місця проживання відмінна від адреси домогосподарства. Водночас соціальні норми житла та соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами за адресом домогосподарства на таких осіб не розраховуються.

"Таким чином, субсидія призначається, і під час призначення житлової субсидії враховуються доходи подружжя, незалежно від їхнього місця реєстрації, крім осіб, які проживають в селі чи селищі, яким виповнилося 60 років", - пояснили в Мінсоцполітики.

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