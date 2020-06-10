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10 червня 2020, середа, 19:48 7
Кабмін 2020-06-10T21:15:02+03:00
Українські Новини
При формуванні тарифів на опалення будуть використовувати попередню середню ціну на газ

При формуванні тарифів на опалення будуть використовувати попередню середню ціну на газ

Кира Молчанова
Кабмін, опалення, Ціна на газ, тариф на опалення
Опалення. Фото: Pixabay
Опалення. Фото: Pixabay

Кабінет Міністрів зобов'язав підприємства теплової комунальної енергетики (ТКЕ) використовувати середню ціну на газ у минулому опалювальному сезоні 4 048 гривень/тис. куб. м при формуванні тарифу на опалення в той час, як тарифи на електроенергію в Кабміні планують переглянути.

Це рішення було прийнято на засіданні Кабміну 10 червня, передають Українські Новини.

"В умовах функціонування ринку природного газу його вартість для підприємств теплопостачання змінюється щомісяця, в таких умовах виникає питання щодо об'єктивного планування видатків на придбання енергоносіїв і включення цих видатків до складу тарифів", - сказав на засіданні Кабміну міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

Він зазначив, що з огляду на те, що видатки на енергоносії займають у структурі собівартості теплової енергії 80-85%, будь-яка зміна, як у бік збільшення, так і зниження, призводитиме до невідповідності фактичних видатків запланованим, які включено в тарифи.

"Одним із ключових змін, що пропонуються, є надання можливості підприємствам ТКЕ при формуванні тарифів використовувати середню ціну природного газу, яка сформувалася протягом минулого опалювального сезону - 4 048 гривень/тис. куб. м газу", - сказав Чернишов.

Також Кабмін установив зобов'язання для підприємств ТКЕ після завершення опалювального періоду здійснювати аналіз видатків і перераховувати вартість теплової енергії, щоб відобразити різницю, яка виникне в тарифах наступного періоду.

Крім того, Чернишов підкреслив, що запропонований підхід не призведе до підвищення тарифів, оскільки сьогодні в тарифах більшості підприємств ТКЕ враховано ціну на газ 6 235 гривень/тис. куб. м.

"Такий підхід дозволяє збалансувати інтереси як підприємств постачання тепла, так і споживачів теплової енергії та комунальних послуг", - підсумував він.

Як повідомляли Українські Новини, зниження тарифів на опалення в опалювальному сезоні 2020/2021 років можливо при збереженні ціни природного газу на рівні середньої ціни минулого опалювального сезону.

Проект меморандуму між Україною та Міжнародним валютним фондом передбачає відсутність продовження спеціальних зобов'язань з продажу газу, в тому числі і населенню, і щорічний перегляд тарифів на опалення до початку опалювального сезону.

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