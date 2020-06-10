При формуванні тарифів на опалення будуть використовувати попередню середню ціну на газ

Кабінет Міністрів зобов'язав підприємства теплової комунальної енергетики (ТКЕ) використовувати середню ціну на газ у минулому опалювальному сезоні 4 048 гривень/тис. куб. м при формуванні тарифу на опалення в той час, як тарифи на електроенергію в Кабміні планують переглянути.

Це рішення було прийнято на засіданні Кабміну 10 червня, передають Українські Новини.

"В умовах функціонування ринку природного газу його вартість для підприємств теплопостачання змінюється щомісяця, в таких умовах виникає питання щодо об'єктивного планування видатків на придбання енергоносіїв і включення цих видатків до складу тарифів", - сказав на засіданні Кабміну міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

Він зазначив, що з огляду на те, що видатки на енергоносії займають у структурі собівартості теплової енергії 80-85%, будь-яка зміна, як у бік збільшення, так і зниження, призводитиме до невідповідності фактичних видатків запланованим, які включено в тарифи.

"Одним із ключових змін, що пропонуються, є надання можливості підприємствам ТКЕ при формуванні тарифів використовувати середню ціну природного газу, яка сформувалася протягом минулого опалювального сезону - 4 048 гривень/тис. куб. м газу", - сказав Чернишов.

Також Кабмін установив зобов'язання для підприємств ТКЕ після завершення опалювального періоду здійснювати аналіз видатків і перераховувати вартість теплової енергії, щоб відобразити різницю, яка виникне в тарифах наступного періоду.

Крім того, Чернишов підкреслив, що запропонований підхід не призведе до підвищення тарифів, оскільки сьогодні в тарифах більшості підприємств ТКЕ враховано ціну на газ 6 235 гривень/тис. куб. м.

"Такий підхід дозволяє збалансувати інтереси як підприємств постачання тепла, так і споживачів теплової енергії та комунальних послуг", - підсумував він.

Як повідомляли Українські Новини, зниження тарифів на опалення в опалювальному сезоні 2020/2021 років можливо при збереженні ціни природного газу на рівні середньої ціни минулого опалювального сезону.

Проект меморандуму між Україною та Міжнародним валютним фондом передбачає відсутність продовження спеціальних зобов'язань з продажу газу, в тому числі і населенню, і щорічний перегляд тарифів на опалення до початку опалювального сезону.