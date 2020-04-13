Рада урізала фінансування субсидій

В той час, як на індексацію пенсій і доплату за 1 тис. гривень виділили 30 млрд, Верховна Рада зменшила фінансування пільг та житлових субсидій на 8,2 млрд гривень з 47,6 до 39,3 млрд гривень

За прийняття законопроекту про зміни до державного бюджету на 2020 рік №3279-д проголосували 249 депутатів, передають Українські Новини.

Зараз у держбюджеті-2020 в числі видатків Міністерства соціальної політики передбачено виділити на виплату пільг та житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого, рідкого побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі 47 569,8 млн гривень.

Проголосовані зміни передбачають виділити на ці цілі 39 329,5 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, на позачерговому засіданні в понеділок Рада скоротила доходи держбюджету-2020 на 119,7 млрд гривень до 975,8 млрд і збільшила витрати на 82,4 млрд гривень до 1 266,4 млрд.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснює ініціативу Кабінету Міністрів зменшити фінансування житлових субсидій на 8,2 млрд гривень їх економією через теплу зиму.

Держбюджету-2020 передбачає скорочення на 7,5 млрд гривень, або на 13,6% в порівнянні з 2019 роком, до 47,6 млрд гривень фінансування з бюджету пільг та житлових субсидій.

Раніше Рада заборонила штрафувати українців за прострочення сплати комуналки на час карантину.