Центральна виборча комісія (ЦВК) дозволила виборцям без прописки голосувати на виборах, які можуть скасувати, якщо восени буде новий карантин через коронавірус.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні ЦВК, передають Українські Новини.

За словами голови комісії Олега Діденка, таке рішення дозволить брати участь у виборах ще понад 1 млн виборців.

"Прийнятий сьогодні порядок визначення виборчої адреси виборця, який не має зареєстрованого місця проживання - це черговий важливий крок для забезпечення виборчих прав громадян. В результаті прийняття цього документа більше мільйона виборців отримають фактичну можливість реалізувати своє виборче право", - сказав він.

Раніше при відсутності прописки заборонялося брати участь у будь-яких виборах, а тепер проголосувати можна буде і на загальнодержавних, і на місцевих виборах за місцем фактичного проживання.

Для цього необхідно буде звернутися із заявою до органу ведення Державного реєстру виборців у період між виборами або в перші п'ять днів виборчого процесу.

При цьому визначений за місцем фактичного проживання виборчу адресу не можна буде змінити протягом пів року.

До цього ЦВК дозволив голосування на місцевих виборах за місцем фактичного проживання, а не реєстрації.

Правила для цього аналогічні вищевказаним.

Обидва рішення наберуть чинності з 1 липня.

Раніше змінити місце голосування дозволялася тільки на виборах Президента і для голосування за партії на виборах до Верховної Ради, в той час як такого права не було при голосуванні за мажоритарного кандидата на парламентських виборах, а також на місцевих виборах.

З 1 липня брати участь у будь-яких виборах можна буде за місцем проживання, незалежно від адреси прописки або його наявності.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада планує оголосити до 15 липня проведення місцевих виборів.

Водночас через потребу в коштах на боротьбу з поширенням коронавіруса парламент скоротив фінансування виборів у державному бюджеті на 2020 рік до 1 млрд гривень.