Ще не вечір, а Київ не вилазить із заторів

Ще зранку Київ заполонили затори та тягнучки, які повернулися й під кінець робочого дня й скували столицю. Найсильніші пробки на Набережному шосе, проспекті Перемоги, в районі Бесарабського ринку та у напрямку мосту Патона.

Особливо сильні затори нині у столиці на Набережному шосе на ділянці від мосту на Гідропарк до Набережно-Лугової вулиці. По проспекту Степана Бандери складно проїхати через одразу кількох аварій і дорожніх робіт, які ведуть при в'їзді на Північний міст.

Сильна тягучка на проспекті Перемоги між станціями метро Берестейська та Шулявська. В районі однойменного шляхопроводу – дві аварії. В районі цирку теж ДТП, але проїхати по проспекту Перемоги в тому районі можна.

Ускладнено рух у районі Бесарабського ринку, а на вулицю Басейну краще взагалі не згортати. На бульварі Дружби Народів у напрямку мосту Патона – складна ситуація, яка ще більше ускладнюється через пробки при в'їзді на міст, якщо їхати на лівий берег.

Пробки в Києві вдень 11 червня

Як повідомляли Українські Новини, Київ зайняв 3 місце в Європі та 12 у світі в рейтингу транспортних заторів. Крім того, столиця стала фактично світовим чемпіоном з невідповідності заторів демографічним факторам.

Також дорожні роботи на Північному мосту блокують дорожній рух не вперше – 26 травня сотні машин застрягли в заторах через ремонтні роботи.