Київ зранку скували затори і тягнучки: які дороги найбільш завантажені

Київ продовжують заполоняти затори і тягнучки . Сьогодні зранку стоїть проспект Визволителів, Романа Шухевича, рух на проспекті Любомира Гузара перекрито, також є тягнучки на бульварі Тараса Шевченка.

Про це свідчать дані сервісу Google-карти.

Так, згідно з даними Google-карт, на бульварі Тараса Шевченка затримка руху 5-7 хвилин, а на проспекті Перемоги – більш ніж 10 хвилин.

Затори в Києві 11 червня. Карта: Google Maps

Величезний затор на проспекті Романа Шухевича з затримкою в 50 хвилин, а також на проспекті Визволителів – більш ніж 20 хвилин.

Затор на проспекті Романа Шухевича. Карта: Google Maps

Також ускладнено рух на Голосіївському проспекті. А на трасі E95 і Великій Окружній дорозі затори з затримкою 13-14 хвилин.

Пробка на Великій Окружній дорозі. Карта: Google Maps

Раніше Українські Новини повідомляли, Віталій Кличко впевнений, що у Києві затори створюють не кияни. Тому звернувся до народних депутатів з пропозицією надати допомогу у вирішення транспортного колапсу на київських дорогах.

Столиця України піднялася з 13 на 12 місце в рейтингу транспортних заторів від світового сервісу ТомТом. Київ став третім містом Європи за складністю пересування.