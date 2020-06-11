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11.06.20 11:00 Пресс-конференция нового председателя Госэкоинспекции Андрея Малеваного

11 червня 2020, четвер, 09:17 7 Карта
Суспільство 2020-06-11T11:30:04+03:00
Українські Новини
Київ зранку скували затори і тягнучки: які дороги найбільш завантажені

Київ зранку скували затори і тягнучки: які дороги найбільш завантажені

Ирина Николенко
ситуація на дорогах, Затори в Києві, Затори на дорогах
Затори в Києві. Фото: kiev.informator.ua
Затори в Києві. Фото: kiev.informator.ua

Київ продовжують заполоняти затори і тягнучки. Сьогодні зранку стоїть проспект Визволителів, ускладнено рух на проспекті Романа Шухевича, рух на проспекті Любомира Гузара перекрито, також є тягнучки на бульварі Тараса Шевченка.

Про це свідчать дані сервісу Google-карти.

Так, згідно з даними Google-карт, на бульварі Тараса Шевченка затримка руху 5-7 хвилин, а на проспекті Перемоги – більш ніж 10 хвилин.

Пробки в Києві 11 червня. Карта: Google MapsЗатори в Києві 11 червня. Карта: Google Maps

Величезний затор на проспекті Романа Шухевича з затримкою в 50 хвилин, а також на проспекті Визволителів – більш ніж 20 хвилин.

Пробка на Південному мосту. Карта: Google MapsЗатор на проспекті Романа Шухевича. Карта: Google Maps

Також ускладнено рух на Голосіївському проспекті. А на трасі E95 і Великій Окружній дорозі затори з затримкою 13-14 хвилин.

Пробка на Південному мосту. Карта: Google MapsПробка на Великій Окружній дорозі. Карта: Google Maps

Раніше Українські Новини повідомляли, Віталій Кличко впевнений, що у Києві затори створюють не кияни. Тому звернувся до народних депутатів з пропозицією надати допомогу у вирішення транспортного колапсу на київських дорогах.

Столиця України піднялася з 13 на 12 місце в рейтингу транспортних заторів від світового сервісу ТомТом. Київ став третім містом Європи за складністю пересування.

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