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26 травня 2020, вівторок, 10:40 7
Суспільство 2020-05-26T12:30:04+03:00
Українські Новини
На Південному мосту в Києві аварійна ситуація — рух обмежений, сотні машин стоять у заторі

На Південному мосту в Києві аварійна ситуація — рух обмежений, сотні машин стоять у заторі

Кира Молчанова
Київ, Аварія в Києві, Затори в Києві, Південний міст
Аварійна ситуація на Південному мосту. Фото:
Аварійна ситуація на Південному мосту. Фото: "Київавтодор"

Вранці у вівторок Київ стоїть у заторах, один з яких стався через аварійну ситуацію на Південному мосту — не в порядку дорожнє покриття.

Про це повідомляє у Facebook Комунальна корпорація "Київавтодор".

"На Південному мосту - аварійна ситуація з одним із старих деформаційних швів. Обірвалася частина верхнього листа. Фахівці "Київавтошляхміст" вже працюють на місці", - йдеться в повідомленні.

У "Київавтодорі" відзначили, що дорожнє покриття повинні полагодити протягом 3-4 годин.

Яерез аварію рух було частково обмежено. В напрямку від станції метро "Харківська" на лівому березі утворилася пробка в бік правого берега.

Як повідомляли "Українські Новини", у Києві після ослаблення карантину злетіли ціни на таксі зважаючи популярності цього виду транспорту: з 12 травня ціни на послуги таксі збільшилися мінімум в 1,5 рази. Кияни відзначають, що ціни на поїздку у центр міста стали більше на 150%, а поїздка з околиці в околицю обійдеться більш, ніж у 300 гривень. Служби таксі Києва пояснюють підвищення цін збільшенням автомобільного трафіку і підвищенням попиту на послуги.

Тим часом, 25 травня, в день запуску метро, у столиці все одно були пробки практично на всіх мостах і шляхопроводах.

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