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19 травня 2020, вівторок, 06:19 13 Інфографіка
Суспільство 2020-05-19T08:15:03+03:00
Українські Новини
Вакарчук увійшов до трійки політиків, яким люди найбільше не довіряють

Вакарчук увійшов до трійки політиків, яким люди найбільше не довіряють

Ірина Дорофейчук
Рейтинг, Голос, Святослав Вакарчук, Соціологічна група
Святослав Вакарчук, Фото: Українські Новини
Святослав Вакарчук, Фото: Українські Новини

Соціологічна група "Рейтинг" повідомила, що народний депутат, лідер парламентської політичної партії "Голос" Святослав Вакарчук входить до трійки політиків, які користуються найменшою довірою у громадян України.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, що було проведене протягом 12-13 травня 2020 року.

А саме до трійки політиків, які не користуються довірою населення, входять колишній Президент України Петро Порошенко, голова партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко та лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук.

До даних політиків помітно переважає недовіра, при цьому Святославу Вакарчуку - 42% опитаних "зовсім не довіряють" та 19% - "скоріше не довіряють", Юлії Тимошенко - 51% та 21% відповідно, Петру Порошенку - 58% та 18%.

Аудиторія опитування: населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення.

Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Вибіркова сукупність: 3 000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження не більше 1,8%.

Нагадаємо, у 2010 році Вакарчук дав 90 концертів, з яких сплатив лише 65 тис. гривень податків. Також раніше Вакарчук не задекларував гонорар від виступу на корпоративі в Мінську, хоча його гурт "Океан Ельзи" назвав це "комерційною діяльністю".

Як повідомляли Українські Новини, Вакарчук приховував доходи від зарубіжної концертної діяльності. Співак ухилявся від сплати податків до державного бюджету України за допомогою офшорних компаній і швейцарського банку.

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