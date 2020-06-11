Шмигаль прогнозує введення нульового декларування до 2021

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує введення нульового декларування до кінця поточного року в той час, як Україна взяла на себе зобов'язання перед МВФ не розширювати спрощену систему оподаткування.

Про це він повідомив під час пресконференції, присвяченій 100 дням з дня призначення уряду, передають Українські Новини.

"Ми працюємо над тим, щоб ввести це (нульову декларацію, - ред.) як елемент залучення додаткового капіталу в економіку країни. Тому ми плануємо це робити у цьому році", - сказав він.

При цьому прем'єр додав, що загальний дефіцит році в оновленому бюджеті становить близько 300 млрд гривень.

"Секвестр не передбачається, ми в березні здійснили перерозподіл бюджету", - зазначив Шмигаль.

Як повідомляли Українські Новини, питання про запровадження нульового декларування розглядалося урядом з 2015 року. У парламент вносилися відповідні законопроекти, однак не були прийняті.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, нова програма співпраці України з Міжнародним валютним фондом не передбачає підвищення пенсійного віку для українців.

Крім того, Денис Шмигаль заявляє, що меморандум співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) не передбачає підвищення комунальних тарифів для населення.