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13 червня 2020, субота, 06:02 7
Суспільство 2020-06-13T07:00:03+03:00
Українські Новини
З 1 липня підвищать пенсії: кому і на скільки

З 1 липня підвищать пенсії: кому і на скільки

Ярина Вацяк
Пенсії, підвищення пенсій, Прожитковий мінімум, пенсія в Україні, Пенсія 2020
Пенсія
Пенсія

В Україні з 1 липня підвищать мінімальний прожитковий мінімум до 2118 гривень, внаслідок чого сума мінімальної пенсії також зросте, водночас з 2021 року в Україні підвищать пенсійний вік.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці видання "Пенсійний кур'єр" в соціальній мережі Facebook.

Мінімальну пенсію, яка становить 1638, гривень, збільшать, і вона становитиме 1712 гривень з 1 липня, і 1769 грн з 1 грудня.

Підвищать і розмір соціальної пенсії до 1712 гривень. Її отримують ті українці, які досягли пенсійного віку, але не напрацювали достатньо стажу для отримання соціальної виплати.

Крім того, перерахують щомісячні виплати для тих, хто має більше необхідного стажу для отримання пенсії. Стаж понад 35 років для чоловіків, а понад 30 років - для жінок. Такі пенсіонери отримають 1% надбавки від мінімальної пенсії за кожен додатковий рік. Зараз ця сума становить 16,38 гривні, а з 1 липня - 17,12 гривні.

Період нарахування та розмір мінімальної пенсії 2020 в Україні (за віком):

  • з 01 січня 2020 1638 гривень
  • з 01 липня 2020 1712 гривень
  • з 01 грудня 2020 1769 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, індексацію пенсій планують проводити щороку 1 березня, водночас президент Володимир Зеленський прогнозує надбавки до пенсій у 2021 році для пенсіонерів старше 75 років.

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