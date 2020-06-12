З 1 липня піднімають мінімальну пенсію на 74 гривень. Скільки отримають пенсіонери

З 1 липня в Україні піднімуть і мінімальні пенсії внаслідок підвищення прожитковий мінімум до 1712 для непрацездатних осіб. Для пенсіонерів щомісячні соціальні виплати підвищать на 74 гривні, передають Українські Новини.

Мінімальну пенсію з 1 липня підвищать з 1638 до 1712 гривень (на 74 гривень).

Крім того, перерахують і виплати для непрацездатних осіб за понаднормовий стаж. Якщо пенсіонер має стаж більш як 35 років для чоловіків та 30 років для жінок, то він отримує додатково 1% надбавки від мінімальної пенсії за кожен додатковий рік (зараз це 16,38 гривень). Тобто, з 1 липня надбавка складе вже 17,12 гривень.

Наступне підвищення пенсій очікується в грудні 2020 року. З 1 грудня мінімальні пенсії зростуть на 57 гривень і для мінімальної пенсії досягнутий 1769 грн.

Раніше Українські Новини повідомляли, Верховна рада підвищила щомісячні виплати до 40% від розміру прожиткового мінімуму для пенсіонерів від 80 років.

Кабінет Міністрів виділив 3 млрд гривень допомоги із безробіття Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування.