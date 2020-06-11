Кабмін виділив Фонду соцстрахування на виплати з безробіття 3 млрд гривень

Кабінет Міністрів виділив Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 3 млрд гривень на своєчасні виплати допомоги з безробіття, яка зростає в Україні у зв'язку з карантином.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 10 червня, на засіданні уряду було прийнято рішення про надання Фонду страхування на випадок безробіття додатково 2,97 млрд гривень для виплати допомоги з безробіття на безповоротній основі", — сказано в ньому.

З слів міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка, уряд робить все можливе, щоб зберегти робочі місця, але реальність така, що карантинні заходи негативно впливають на ринок праці і кількість безробітних збільшується.

У повідомленні наголошується, що на сьогодні вже на 78% більше людей отримують допомогу з безробіття порівняно з минулим роком.

Як повідомляли Українські Новини, під час карантину можна було отримати соціальну допомогу.

Також у зв'язку з карантином через коронавірус в Україні зростає безробіття, в квітні зареєстрували 100 тисяч безробітних.