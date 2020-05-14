"Укрпошта" планує продати кілька турбаз у Києві та біля Азовського узбережжя загальною вартістю 83 млн гривень

Тим часом, як експерти розповіли, які умови повинні створити в "Укрпошті" для створення банку, підприємство виставило на продаж непрофільні активи на суму близько 83 млн гривень, серед них є турбази, які не використовуються в господарській діяльності. Про це йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури, передають Українські Новини.

"Укрпошта" виставила на продаж перші 30 об'єктів, а це 177 одиниць, які підприємство не використовує в господарській діяльності. Відповідно до повідомлення, це перша частина об'єктів, яка виставлена на продаж. За результатами незалежної оцінки, загальна вартість становить 82,6 млн гривень.

Підприємство збирається продати дві турбази в Києві в Конча-Заспі. А також ще турбази на узбережжі Азовського моря – в с. Ялта Донецької області і в Бердянську, передмісті Дніпра і в Чернігівській області. Крім того, виставила на продаж виробничі приміщення у Львові біля залізничного вокзалу і в передмісті Києва – Боярці.

Крім того, "Укрпошта" планує продати на другому етапі ще 62 об'єкти, вартість яких становить 189 млн гривень.

Торги нерухомості здійснюються через електронну торгову систему "ProZorro. Продажу".

Зі слів генерального директора Ігоря Смілянського, на підприємстві понад 12 тисяч об'єктів нерухомості, з них у власності 5 тисяч. Близько 2,5 об'єктів використовуються за призначенням і приносять прибуток. "Решта – баласт: бази відпочинку, кузні, бані, магазини, ангари, склади та інше. На їх утримання щороку витрачаємо близько 10 млн гривень на податки, охорону тощо", – йдеться у повідомленні.

Також в "Укрпошті" заявляють, що гроші від продажу нерухомості, збираються використовувати на ремонтні роботи, оренду нових і кращих приміщень, будівництво нових сортувальних центрів та оновлення іншої інфраструктури.

Як повідомляли Українські Новини, "Укрпошта" збиралася закупити автомобілі для пересувних відділень на загальну суму за 8,445 млн євро. Як буде працювати "Укрпошта" під час карантину.