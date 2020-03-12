Смілянський передумав брати участь в конкурсі на посаду глави "Укрзалізниці"

Участь у конкурсі на посаду голови правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" генеральний директор акціонерного товариства "Укрпошта" Ігор Смілянський, який отримує зарплату в два рази більше, ніж президент США, вирішив не брати.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Я прийняв рішення не подаватися на конкурс на главу правління "Укрзалізниці", тому що по-перше, я люблю "Укрпошту", у нас тут великі плани і багато чого ще не зроблено. Мій контракт діє до 30 червня 2021 року або до того дня, поки акціонер не вирішить, що він закінчений. По-друге, у кожного свій досвід і свої правила, які для нього чи для неї працюють. Я звик на 100% відповідати за результат, але для цього мені потрібна моя команда, у чесності та професійності якої я не сумніваюся, яка буде отримувати ринкові зарплати за свою працю і нести за нього таку ж відповідальність", - написав він.

Смілянський зазначив, що за поточним статутом "Укрзалізниці" голова правління не обирає членів правління.

"Це роль спостережної ради. Це хороша система для зниження ризиків, просто особисто я (ще раз - конкретно я не бачу, як я можу добитися бажаних результатів у рамках цієї системи. А якщо це так, то йти на конкурс буде неправильно", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський розглядався як можливий глава "Укрзалізниці".

Раніше директор "Укрпошти" зізнався, що у нього 2 паспорти, що заборонено українським законом.