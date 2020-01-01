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01 січня 2020, середа, 06:00 71
Зовнішня політика 2020-01-01T12:28:15+02:00
Українські Новини
У 2021 українцям за "безвіз" з ЄС потрібно буде платити і подавати заявки перед поїздкою

У 2021 українцям за "безвіз" з ЄС потрібно буде платити і подавати заявки перед поїздкою

Ярина Вацяк
Шенгенська зона, Шенген, Безвізовий режим, Безвіз, Нові правила безвізу 2020, Нові правила безвізу

У наступному році почне роботу нова система дозволів на в'їзд в Шенгенську зону.

В кінці 2021 року почне працювати нова Європейська інформаційна система авторизації подорожей (ETIAS).

Вона стосується громадян тих країн, які мають безвізовий в'їзд до ЄС.

Громадяни з "безвізових" країн повинні будуть подати он-лайн заявку через веб-сайт ETIAS або через мобільний застосунок на телефоні.

Заповнення заявки забере не більш ніж 10 хвилин і не вимагає надання будь-яких документів, крім паспорта або його аналога (проїзного документа).

У разі неспроможності людини подати заявку (у силу віку, рівня грамотності, доступу до інтернету або недостатнього знайомство з новими технологіями тощо) це може зробити третя особа.

Кожен заявник, старший 18 років, повинен буде сплатити електронним способом 5 євро.

Оплата буде здійснюватись в кінці процесу заповнення онлайн заявки.

Метод електронної оплати враховує технологічний розвиток в тій чи іншій країні і наявність відповідних інструментів, щоб не пошкодити громадянам третіх безвізових країн, які, можливо, не мають доступу до певних платіжним системам, коли заповнюють заявку на авторизацію поїздки в ETIAS.

Як повідомляли Українські Новини, 11 червня 2017 року набрав чинності безвізовий режим в країнах Євросоюзу для громадян України.

Тим часом Польща легально працевлаштовує українців, які приїхали за безвізом.

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