Українцям стали частіше відмовляти у в'їзді в Європу: яка країна не пускає людей

У той час як ЄС офіційно запроваджує нові правила видачі віз, Польща стала все частіше відмовляти українцям у в'їзді в країну. За 2019 рік збільшилося число відмов до 58,5 тисяч, в 2018 році не дозволили перетнути кордон 48 тисячам.

Про це інформує аналітичний центр "Європа без бар'єрів".

Більшість заборон відбувалися на наземному кордоні, оскільки подорожуючи літаком ймовірність отримання відмови набагато менша.

Основною причиною заборони на в'їзд в країну польські прикордонники називають відсутність в українців готівкових коштів, а банківська карта як доказ платоспроможності в такому питанні не враховується.

В 2018 році службовці перевіряли не тільки документи, що посвідчують особу, але і запитували про мету візиту. Часто це питання ставав останнім. За даними Європейського агентства кордонів і берегової охорони Frontex, Україна займає перше місце за кількістю відмов у в'їзді до країн ЄС та Шенгену.