Так буде з кожним моралізуючим "героєм революції", – Портнов про відставку Вакарчука

Юрист Андрій Портнов, коментуючи сьогоднішню заяву депутата Верховної Ради України від партії "Голос" Святослава Вакарчука про дострокове складення ним повноважень народного депутата, заявив, що "так буде з кожним моралізуючим і повчаючим усіх моральності героєм революції".

Про це повідомив юрист у своєму Telegram-каналі.

"Після серії викриттів про несплату податків на потреби медицини, армії та освіти, фінансових махінацій в офшорах, підробки звітності та податкових документів, фальсифікації міжнародних контрактів, приховування доходів від концертів і корпоративів, незаконних розрахунків готівкою грошима, відмивання нелегальних доходів і виступах на російських вечірках в гостру фазу війни і день Іловайської трагедії, Вакарчук заявив про складання депутатських повноважень.

Це один з прикладів жорстких конкретних навчально-виховних заходів. І так буде з кожним моралізуючим і повчаючим усіх моральності героєм революції", - написав Портнов.

Уточнимо, Вакарчук на брифінгу заявив журналістам, що вирішив достроково скласти повноваження депутата парламенту.

Також Вакарчук прогулює роботу в Раді з 20 травня. У 2019 році Вакарчук прогуляв 37% засідань Ради, а саме з 29 серпня по 25 жовтня 2019 року.

Нагадаємо, в 2008 році Рада вже достроково припиняла повноваження депутата від фракції Блоку "Наша Україна - Народна Самооборона" музиканта Вакарчука.

Як повідомляли Українські Новини, 13 березня Портнов повідомив, що проти Вакарчука відкрито кримінальне провадження за ухилення від сплати податків.

Раніше скандал навколо Вакарчука розгорівся після того, як Портнов оприлюднив документи, які підтверджують, що на той момент ще голова партії "Голос" приховував доходи від закордонних концертів за допомогою офшорних компаній і швейцарського банку.

Як повідомляли ЗМІ, Вакарчук задекларував 13 млн гривень гонорару від концертів "Океан Ельзи".