Против Вакарчука открыли уголовное дело из-за уклонения от уплаты налогов, – Портнов

Юрист Андрей Портнов сообщил, что Государственная фискальная служба (ГФС) Украины зарегистрировала уголовное производство и начала расследование в отношении народного депутата от фракции "Голос" Святослава Вакарчука.

Об этом Портнов заявил в своем телеграм-канале, уточнив, что производство открыто по его заявлению.

"Будут расследованы обстоятельства получения фигурантом 13 млн (гривен) от швейцарской компании якобы за концерты прошлых лет. Также следственным путем будут проверены его транзакции на швейцарские счета офшора из Британских Виргинских островов. Расследование проводится по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины - отмывание (легализация) денежных средств в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

Фото: telegram.org

Напомним, скандал вокруг Вакарчука разгорелся после того, как Портнов обнародовал документы, подтверждающие, что на тот момент еще лидер партии "Голос" скрывал украинского бюджета доходы от заграничных концертов с помощью офшорных компаний и швейцарского банка.

Как сообщали СМИ, Вакарчук задекларировал 13 млн гривен гонорара от концертов "Океан Эльзы".