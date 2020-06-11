Олімпійські ігри в Токіо проведуть з "спрощеним сценарієм"

Літні Олімпійські ігри в Токіо проведуть по упрощенносу сценарієм після того, як Олімпійські ігри-2020 переносли на 2021 рік через пандемію коронавірусу. Про це заявив виконавчий директор Ігор-2020 Тоширо Муто, передає BBC Україна.

Як заявив Тоширо Муто, проведуть Олімпіаду в максимально скромних масштабах через запобіжні заходи від коронавірусу. Зазначається, що організатори Олімпіади працюють над більш ніж 200 ідеями для спрощення і скорочення витрат.

Виконавчий директор також зазначив, що організатори не виключили зменшення кількості вболівальників, проте графік спортивних змагань поки залишається незмінним.

Наголошується, що голова організаційного комітету Токіо-2020 Іосіро Морі відмовився обговорювати можливість повного скасування Ігор.

"Неправильно обговорювати припущення, засновані на гіпотетичному сценарії, тому наша позиція – взагалі не розглядати питання про скасування Ігор", – сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, раніше президент комітету Олімпійських ігор Томас Бах заявив про те, що Олімпійські ігри в 2021 році можуть не відбутися.

Раніше дві країни відмовилися від участі в Олімпійських іграх через коронавірус.