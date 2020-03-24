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  • Олімпійські ігри-2020 переносять на 2021 рік через пандемію коронавірусу
24 березня 2020, вівторок, 12:59 65
Світ 2020-03-24T13:04:20+02:00
Українські Новини
Олімпійські ігри-2020 переносять на 2021 рік через пандемію коронавірусу

Олімпійські ігри-2020 переносять на 2021 рік через пандемію коронавірусу

Елизавета Кесельман
Олімпійські Ігри, Коронавірус, Олімпійські Ігри-2020
Олімпійські ігри. Фото: Playbuzz
Олімпійські ігри. Фото: Playbuzz

Незважаючи на пандемію коронавірусу, в Японії раніше заявляли про те, що не мають наміру переносити Олімпіаду через епідемію. Однак, днями, організатори заявили, що Олімпіада офіційно переноситься на 2021 рік у зв'язку з пандемією. Про це передає видання USA Today.

"Грунтуючись на тій інформації, яка є у МОК, було прийнято рішення про перенесення Олімпіади. Деталі поки не повідомляються, але одне відомо напевно - Ігри не почнуться 24 липня 2020 року",- повідомив лен Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Дік Паунд.

Зокрема, Паунд заявив, що Олімпійські ігри 2020 року в Токіо будуть перенесені через пандемію коронавірусу.

Як зазначає Паунд, Олімпіада буде перенесена на 2021 рік, а деталі її перенесення будуть опрацьовані в найближчі чотири тижні.

Як повідомляли Українські Новини, днями Австралія та Канада відмовилися від участі в Олімпійських іграх-2020 через пандемію коронавірусу.

Крім того, церемонія запалювання вогню Олімпійських ігор пройшла в Греції без глядачів.

Раніше член МОК Дік Паунд дав організаторам олімпіади в Токіо 3 місяці, аби визначитися з безпекою Ігор.

 
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