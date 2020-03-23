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  • Дві країни відмовилися від участі в Олімпійських іграх через коронавірус
23 березня 2020, понеділок, 10:58 26
Світ 2020-03-23T12:54:23+02:00
Українські Новини
Дві країни відмовилися від участі в Олімпійських іграх через коронавірус

Дві країни відмовилися від участі в Олімпійських іграх через коронавірус

Елизавета Кесельман
Канада, Олімпійські Ігри, Австралія, Коронавірус, Відмова від Олімпійських ігор
Олімпійські ігри. Фото: inquiriesjournal.com
Олімпійські ігри. Фото: inquiriesjournal.com

Олімпійські ігри в Токіо відбудуться, як і планувалося, незважаючи на пандемію коронавірусу, однак без глядачів. У той же час, Австралія та Канада відмовилися від участі в Олімпійських іграх у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це йдеться у заявах Національних олімпійських комітетах двох країн.

Зокрема, у повідомленнях країни вказали, що причиною відмови від участі є загроза поширення коронавірусу.

У той же час, обидві країни готові продовжувати підготовку до Олімпіади, якщо буде прийнято рішення про перенесення на 2021 рік.

Як повідомляли Українські Новини, міжнародні гонки "Формула-1" відбулися у віртуальному форматі.

Крім того, церемонія запалювання вогню Олімпійських ігор пройшла в Греції без глядачів.

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