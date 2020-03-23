Дві країни відмовилися від участі в Олімпійських іграх через коронавірус

Олімпійські ігри в Токіо відбудуться, як і планувалося, незважаючи на пандемію коронавірусу, однак без глядачів. У той же час, Австралія та Канада відмовилися від участі в Олімпійських іграх у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це йдеться у заявах Національних олімпійських комітетах двох країн.

Зокрема, у повідомленнях країни вказали, що причиною відмови від участі є загроза поширення коронавірусу.

#TeamCanada will not send athletes to Games in summer 2020 due to COVID-19 risks.

🔗https://t.co/AKmI2rbyeO pic.twitter.com/8McEbgirVp — Team Canada (@TeamCanada) March 23, 2020

У той же час, обидві країни готові продовжувати підготовку до Олімпіади, якщо буде прийнято рішення про перенесення на 2021 рік.

“We are now in a position where we can plan with greater certainty.”



AOC plans for postponed Olympic Games 👉 https://t.co/7YYRMp4xMI#Tokyo2020 #covid19australia #TokyoTogether pic.twitter.com/oPW6nXGdZk — AUS Olympic Team (@AUSOlympicTeam) March 23, 2020

Як повідомляли Українські Новини, міжнародні гонки "Формула-1" відбулися у віртуальному форматі.

Крім того, церемонія запалювання вогню Олімпійських ігор пройшла в Греції без глядачів.