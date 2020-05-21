Соціальна допомога під час карантину. Де і як її оформити

У той час, як в Україні триває карантин, який можуть продовжити після 22 травня, українці цікавляться чи можна отримати соціальну допомогу. Під час карантину можна отримати додаткові соціальні гарантії від держави, передають Українські Новини.

Під час карантину додаткові соціальні гарантії можуть отримати фізичні особи-підприємці, які мають дітей, а також ті люди, які були звільнені з роботи і вони зареєструвалися в центрі зайнятості як безробітні, передає видання Урядовий Кур'єр.

Допомога для фізичних осіб-підприємці

Допомогу на дітей можуть отримати фізичні особи-підприємці, які відносяться до першої та другої групи платників єдиного податку та оплатили єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за всі місяці 2019 або упродовж усіх місяців 2019 після державної реєстрації фізичної особи-підприємця.

Грошова допомога надається кожній дитині до досягнення нею 10-річного віку. Розмір допомоги для дітей у віці до 6 років - 1779 гривень, від 6 до 10 років - 2218 гривень

Цю допомогу можна отримати під час карантину і на один місяць з дати його скасування.

Призначення і виплату допомоги на дітей здійснюють структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад за зареєстрованим місцем проживання або місцем проживання фізичної особи-підприємця.

Допомога на дітей призначається з місяця звернення і виплачується через установи уповноважених банків відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках.

Які потрібні документи для оформлення допомоги

Необходімо надіслати органу соціального захисту населення заяву в паперовій або електронній формі із зазначенням рахунку в установі уповноваженого банку та документи в паперовій або електронній формі.

У паперовій формі потрібно подати такі документи: копії свідоцтв про народження дітей до 10 років; довідку з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7); копію документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства); копію рішення районного, районного у м. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільського, селищного, міського ради об'єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною) .

В електронній формі - фотокопії свідоцтв про народження дітей до 10 років або відомості про свідоцтва про народження дітей (серія, номер, дата видачі, прізвище, ім'я та по батькові дитини, прізвище, ім'я та по батькові батьків), фотокопію довідки з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7); фотокопію документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства); фотокопію рішення районного, районного у м. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільського, селищного, міського ради об'єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

На заяву в електронній формі потрібно накласти кваліфікований електронний підпис. Відомості про прізвища, ім'я та по батькові заявника, реєстраційний номер платника податків та реквізити документів, що засвідчують особу, одержуваних з кваліфікованого сертифіката електронного подпісу.

В об'єднаній територіальній громаді (ОТГ), заяву з документами приймають уповноважені особи, визначені виконавчими органами сільської, селищної, міської ради ОТГ, і передають відповідним органам соціального захисту населення.

У сільській місцевості приймають і передають документи в органи соціального захисту особи, уповноважені виконавчими комітетами сільських і селищних рад.

Якщо до заяви, поданої в паперовій формі, не додано всі необхідні документи, орган соціального захисту населення повідомляє заявника, які документи він повинен представити додатково. Якщо ці документи будуть подані не пізніше ніж упродовж місяця з дня звернення за призначенням допомоги на дітей, така допомога призначається з місяця звернення. Перевірку приналежності фізичної особи-підприємця до першої або другої групи платників єдиного податку проводить орган соціального захисту населення з використанням даних з Реєстру платників єдиного податку.

Якщо отримуєте допомогу від послуги "муніципальна няня", додаткові виплати на дітей не призначаються.

Інша допомога на дітей не впливає на ці виплати під час карантину. Якщо підприємці спрощеної системи оподаткування та відносяться до першої та другої групи платників єдиного податку, допомога виплачується за окремою бюджетною програмою за рахунок коштів, передбачених Мінсоцполітики, з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19.

Якщо звільнили з роботи під час карантину

Під час карантину і в місяць від дати його скасування, для призначення соціальної допомоги для осіб, які в період, за який враховуються доходи, отримували допомогу по безробіттю, до середньомісячного сукупного доходу враховується: для осіб, зазначених у частині першій ст. 22 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" - дохід у розмірі призначеної допомоги по безробіттю без урахування сум отриманої заробітної плати в попередні місяці; для осіб, зазначених у частині другій ст. 22 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", - дохід в розмірі призначеної допомоги по безробіттю, а за місяці, у яких немає доходів, - дохід в розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи

Після закінчення карантину для осіб, в період, за який враховуються доходи, отримували допомогу по безробіттю, в середньомісячний сукупний дохід враховується: за кожен місяць отримання допомоги в розмірі, меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, дохід в розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи; за кожен місяць отримання допомоги в розмірі, що перевищує прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, фактично отримані доходи; за кожен місяць, в якому немає доходів, дохід в сумі трьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи.

Як повідомляли Українські Новини, під час карантину українці можуть отримати допомогу по частковому безробіттю в розмірі дві третіх окладу, але не бльше мінімальної зарплати.

Також збільшилась кількість офіційних безробітних в Україні.