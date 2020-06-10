У Карпатах дешевше, ніж на морі. Куди і за скільки поїхати влітку

Експерти в туристичні сфері радять відпочивати в цьому році на Азовському узбережжі, де ціна за добу проживання на 1 людину, починається від 200 гривень. Водночас з 1 липня Туреччина і Грузія відкривають кордони для українців, тому курорти будуть доступні в цьому році не тільки українські.

З 1 липня Туреччина і Грузія відкривають авіасполучення для України. Анкара обіцяє створити безпечні та комфортні умови для відпочиваючих. Як повідомляє видання "Сьогодні", путівки вже почали бронювати туроператори. Однак, якщо продовжать карантин і авіасполучення не запустять, бронювання можна буде перенести. Ймовірно, після повернення із закордонної відпустки, доведеться піти на домашню самоізоляцію. Однак у турагентів поки що такої інформації немає.

"У нас вже є навіть польотна програма, за якою будуть здійснюватися рейси, і ми сподіваємося, що дійсно це все-таки буде. З 1 липня ми вже можемо продавати путівки", – розповіла експерт з туризму Олена Бальме.

Однак, не варто забувати і про внутрішній туризм. Як передає видання, на минулих вихідних в Одесі був масовий наплив людей.

Вода в морі ще холодна, але на пляжах було багато відпочивальників. Однак Одеса – не єдиний курорт, де можна провести літню відпустку. Тому експерти радять вибирати узбережжя Азовського моря. Також додають, що в цьому році на всіх українських курортах очікується більше людей, ніж раніше.

"Ми радимо все ж розглянути Азовське море, Генічеськ, Арабатську стрілку – там буде менше людей, ніж в Одеській області чи Одесі. З кожним роком в Україні стає все кращою інфраструктура. Відкриваються бази відпочинку з басейнами, дитячою анімацією, аквапарками. Все це є ", – сказала експертка.

Середня ціна проживання в добу на 1 людину стартує від 200 гривень без харчування.

Проте, експерти нагадують, що відпочити можна і в Карпатах. Кількість розваг не поступається морським курортам.

"У Карпатах безліч курортів, які з року в рік пропонують дуже класні пропозиції для туристів. Це, звичайно, і Буковель, Яремче, Ворохта. Ви можете порибалити, погуляти, взяти якісь кінні прогулянки, якісь маршрути, поїхати в екскурсійні тури", – зазначила Олена Бальме.

У Карпатах можна знайти дешевший відпочинок, ніж на чорноморських курортах. Однак ціна залежить від того, де зупинитися. Вартість – приблизно 600-700 грн на добу.

Проте, якщо хочеться більш спокійного відпочинку і поліпшити своє здоров'я, експерти радять відвідати курорти Західної України з природними джерелами мінеральних вод.

"Бальнеологічні курорти – у нас їх дуже багато, і вони користуються популярністю. Найвідоміші – це Трускавець, Східниця, Берегово", – розповіла Олена Бальме.

Також експерти додають, при виборі місця відпочинку, потрібно враховувати популярність обраного місця. Адже чим менше людей, тим комфортніше і безпечніше.

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