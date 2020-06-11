Головна помилка Порошенка в тому, що він вважає себе президентом України, — Зеленський

Президент Володимир Зеленський впевнений, що Петро Порошенко не може сприйняти нікого іншого, крім себе, як главу держави після того, як Порошенко заявив, що генпрокурорка Ірина Венедіктова отримала чітку вказівку від Зеленського щодо його переслідування.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Українська правда", передають Українські Новини.

"Я вважаю, що його головна помилка, що він вважає себе президентом України. І далі так буде вважати. І навіть пройде 10 років, він буде вважати, що він єдиний, хто щось там зробив для України, а все решта ніхто. Так воно і буде, повірте мені", - сказав він.

На питання про те, чи хотів би Зеленський, щоб Порошенко сидів у в'язниці, він не відповів прямо.

"(Це) питання, на які можуть відповісти тільки правоохоронні органи. Ну, як я можу вирішувати - я йому суд? Ну, давайте серйозно. Людина повинна "сидіти", якщо є за що "сидіти". От і все. А за що "сидіти", встановлюють правоохоронні органи, потім вирок виносить суд", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, 20% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", вважають найкращим Президентом Леоніда Кучму (1994-2005), а 16% - Володимира Зеленського (з 2019), 12% - Петра Порошенка (2014-2019).

Тим часом, ДБР планує ще багато разів викликати Порошенка на допити.