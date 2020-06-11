Лукашенко розлютився на підприємців і закликав владу привести "пузатих буржуїв до тями"

Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко, який напередодні виборів відправив у відставку весь уряд, розлютився на приватних підприємців і закликав владу створити в країні систему перевірок приватного бізнесу, представники якого звільняють людей через їх політичні погляди. Про це зазначається в повідомленні прес-служби Лукашенка.

Як повідомляє відомство, Лукашенко вважає, що роботу в країні втрачають ті громадяни, які не хочуть підтримувати "альтернативних кандидатів" на президентських виборах у країні, запланованих на 9 серпня. Відповідні скарги він отримав від самих білорусів.

"Викидають людей беззахисних, у кого немає грошей, тата, мами, які можуть захистити... що це за система? На Гоа, Канари, ще якісь острови у них є гроші виїхати, а людям нормальну зарплату заплатити не можуть, та ще й з роботи виганяють", — зауважив Лукашенко.

З слів глави Білорусі, скарги надходять саме на приватні компанії, а не на державні підприємства. Тому він доручив генпрокурору, комітету держконтролю та іншим структурам "прошерстити цих пузатих буржуїв" і "привести їх до тями".

"Адже я ще на початку року просив не звільняти людей через цю пандемії. Справа ж тут не у виборах. Ні, почали викидати. І, головне, вже знахабніли і не бояться: "А, ти там за свого Лукашенка, ну так йди на вулицю!" Це що таке?.. Треба цих буржуїв привести до тями", — заявив Лукашенко.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Лукашенко висловився з приводу того, якщо до влади прийде жінка. Президент вважає, що конституція Білорусі написана не під жінку.

Також Лукашенко вважає, що світ переконався в правильності його рішення відмовитися від карантину через коронавірус.