Методом Білорусі з реагування на коронавірус скористалися інші країни, – Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, де незважаючи на застереження Всесвітньої організації охорони здоров'я, провели парад на 9 травня, стверджує, що ситуація з коронавірусом в країні терпима, а методом боротьби з COVID-19 скористались інші країни. Про це повідомляє БЕЛТА.

Як стверджує президент, на даний момент методом Білорусі скористалися й інші держави, які знімають жорсткі обмеження.

"Ситуація в Білорусі сьогодні з вірусами та іншими захворюваннями, яких у нас вистачало і вистачає, терпима. Ми не говоримо, що у нас все добре, що ми вже бога за бороду взяли. Немає. Але той метод, яким ми користуємося вже третій місяць, приносить свій результат. І цим методом, цим шляхом скористалися й інші держави. Подивіться на західні країни: потихеньку відчинилися, почала працювати економіка, а це мільйони людей. І в той час як смертність у них за добу перевищує всіх померлих (від COVID-19. - ред.) в Білорусі за ці три місяці", - заявив Лукашенко.

Як повідомляли Українські Новини, Лукашенко запрошував президентів інших країн взяти участь у параді 9 травня, незважаючи на попередження ВООЗ.

Крім того, в Мінську на репетиції параду до Дня перемоги зловили хворого на коронавірус.