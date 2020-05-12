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  • Методом Білорусі з реагування на коронавірус скористалися інші країни, – Лукашенко
12 травня 2020, вівторок, 15:20 14
Світ 2020-05-12T16:30:03+03:00
Українські Новини
Методом Білорусі з реагування на коронавірус скористалися інші країни, – Лукашенко

Методом Білорусі з реагування на коронавірус скористалися інші країни, – Лукашенко

Елизавета Кесельман
Білорусь, Олександр Лукашенко, коронавірус в Білорусі
Олександр Лукашенко. Фото: belaruspartisan.org
Олександр Лукашенко. Фото: belaruspartisan.org

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, де незважаючи на застереження Всесвітньої організації охорони здоров'я, провели парад на 9 травня, стверджує, що ситуація з коронавірусом в країні терпима, а методом боротьби з COVID-19 скористались інші країни. Про це повідомляє БЕЛТА.

Як стверджує президент, на даний момент методом Білорусі скористалися й інші держави, які знімають жорсткі обмеження.

"Ситуація в Білорусі сьогодні з вірусами та іншими захворюваннями, яких у нас вистачало і вистачає, терпима. Ми не говоримо, що у нас все добре, що ми вже бога за бороду взяли. Немає. Але той метод, яким ми користуємося вже третій місяць, приносить свій результат. І цим методом, цим шляхом скористалися й інші держави. Подивіться на західні країни: потихеньку відчинилися, почала працювати економіка, а це мільйони людей. І в той час як смертність у них за добу перевищує всіх померлих (від COVID-19. - ред.) в Білорусі за ці три місяці", - заявив Лукашенко.

Як повідомляли Українські Новини, Лукашенко запрошував президентів інших країн взяти участь у параді 9 травня, незважаючи на попередження ВООЗ.

Крім того, в Мінську на репетиції параду до Дня перемоги зловили хворого на коронавірус.

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