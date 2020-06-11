Зеленський вважає аферистом Лероса і не вірить, що брат Єрмака "торгував" посадами

Президент Володимир Зеленський вважає, що депутат Верховної Ради Гео Лерос ("Слуга народу"), який оприлюднив "плівки Єрмака", аферист і не вірить, що брат глави Офісу президента Андрія Єрмака "торгував" посадами в органах державної влади.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Українська правда", передають Українські Новини.

"Він точно нічого не взяв. Він не взяв грошей. Я не уявляю, щоб Єрмак собі зробив би, якби його брат десь щось взяв... А як його затягнули... Він просто болтун. Я вважаю, болтун. Я вважаю, що це неправильно, що це його велика помилка", - сказав Зеленський.

Говорячи про Лероса, який опублікував записи з братом Єрмака, на яких він нібито вимагає гроші за призначення в держоргани, Президент заявив, що цей депутат — аферист.

Зеленський зазначив, що йому Лероса рекомендували як радника заступника голови Офісу президента Кирило Тимошенко і глава Офісу Андрій Богдан.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський болісно відреагував на скандал з братом Єрмака.

Крім того, НАБУ відмовилося відкрити справу проти Єрмака.