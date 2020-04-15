ДБР відмовилося надати інформацію про допит Андрія Єрмака у справі його брата

Державне бюро розслідувань (ДБР) відмовилося надати яку-небудь інформацію про допит голови Офісу Президента Андрія Єрмака у справі про записи зустрічей за участю його брата Дениса.

Про це йдеться у відповіді ДБР на запит Українських Новин.



Зокрема ДБР відмовилося надати інформацію про те, чи був такий допит і коли він проходив.



ДБР у відповіді послалося на те, що така інформація не може бути поширена, оскільки міститься в матеріалах кримінального провадження.

ДБР відмовилося надати інформацію про допит голови Офісу Президента Єрмака

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ і СБУ допитали брата Єрмака у справі про записи його зустрічей, оприлюднених депутатом Верховної Ради Гео Леросом ("Слуга народу").



Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом провокаційних дій Дмитра Штанько, який записав резонансне відео з братом глави Офісу Президента Андрія Єрмака Денисом, щодо банкіра Олексія Морозова.



31 березня Андрій Єрмак звинуватив Лероса в просуванні обманним шляхом чиновника Київської міської державної адміністрації часів Президентства Петра Порошенка на посаду заступника міністра.