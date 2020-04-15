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15 квітня 2020, середа, 10:34 21 Документ
Силові структури 2020-04-15T13:00:04+03:00
Українські Новини
ДБР відмовилося надати інформацію про допит Андрія Єрмака у справі його брата

ДБР відмовилося надати інформацію про допит Андрія Єрмака у справі його брата

Валерия Драгомирова
ДБР, Допит, Андрій Єрмак, Денис Єрмак
Андрій Єрмак. Фото: Офіс Президента
Андрій Єрмак. Фото: Офіс Президента

Державне бюро розслідувань (ДБР) відмовилося надати яку-небудь інформацію про допит голови Офісу Президента Андрія Єрмака у справі про записи зустрічей за участю його брата Дениса.

Про це йдеться у відповіді ДБР на запит Українських Новин.

Зокрема ДБР відмовилося надати інформацію про те, чи був такий допит і коли він проходив.

ДБР у відповіді послалося на те, що така інформація не може бути поширена, оскільки міститься в матеріалах кримінального провадження.

ДБР відмовилося надати інформацію про допит голови Офісу Президента ЄрмакаДБР відмовилося надати інформацію про допит голови Офісу Президента Єрмака

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ і СБУ допитали брата Єрмака у справі про записи його зустрічей, оприлюднених депутатом Верховної Ради Гео Леросом ("Слуга народу").

Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом провокаційних дій Дмитра Штанько, який записав резонансне відео з братом глави Офісу Президента Андрія Єрмака Денисом, щодо банкіра Олексія Морозова.

31 березня Андрій Єрмак звинуватив Лероса в просуванні обманним шляхом чиновника Київської міської державної адміністрації часів Президентства Петра Порошенка на посаду заступника міністра.

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