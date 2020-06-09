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  • Банани, капуста та авокадо допоможуть позбутися целюліту – дієтологи
09 червня 2020, вівторок, 19:45 6
Lifestyle 2020-06-09T21:00:01+03:00
Українські Новини
Банани, капуста та авокадо допоможуть позбутися целюліту – дієтологи

Банани, капуста та авокадо допоможуть позбутися целюліту – дієтологи

Ирина Николенко
Інтер, Корисна програма, ТОП продуктів, Целюліт
Банани, капуста і авокадо позбавлять від целюліту. Фото: ток-шоу
Банани, капуста і авокадо позбавлять від целюліту. Фото: ток-шоу "Корисна програма"

Після того, як дієтологи склали десять порад, які допоможуть зміцнити та зберегти здоров'я, експерти "Корисної програми", що вийшла на телеканалі "Інтер" 9 червня, розповіли, які 3 продукти потрібно вживати, щоб позбутися целюліту. Банан, авокадо і капуста допоможуть позбавитися від "апельсинової шкірки", передають Українські Новини.

З целюлітом намагаються боротися багато жінок. Але ні масаж, ні салонні процедури не приносять очікуваних результатів. Річ в тому, що позбавитися від "апельсинової шкірки", потрібно займатися спортом і правильно харчуватися.

Ведучий Олександр Лук'яненко і дієтологи розповіли, які продукти вживати і як правильно харчуватися, щоб зменшити прояви целюліту або назавжди позбутися від цієї "неприємності".

Целюліт буває навіть у дуже струнких дівчат, бо проблема не в зайвій вазі, а в порушенні кровообігу і затримки рідини в організмі. Спалювати жир, виводити надлишки рідини і позбутися целюліту можуть продукти: банан, авокадо і капуста.

Банани

Як повідомляє дієтолог Анна Білокіз, банан – це "перша допомога" в боротьбі з целюлітом. Він містить багато калію, який виводить зайву воду з тканин, роблячи шкіру більш пружною.

"Також у м'якоті плодів містяться крохмаль, клітковина, пектини, білки, необхідні для організму людини магній, фосфор, кальцій, залізо, натрій, мідь, цинк, а також вітаміни групи В, Е, С і РР. Всього один-два банани в день піднімуть рівень гемоглобіну в крові, допоможуть заспокоїти нервову систему і забезпечать відмінний настрій, оскільки вони містять триптофан – амінокислоту, яка в організмі людини перетворюється у гормон радості - серотонін", – розповіла дієтолог.

Авокадо

Авокадо не тільки сприяє спалюванню жиру, але і робить шкіру більш пружною. У авокадо міститься олеїнова кислота, яка регулює апетит, глутатіон допомагає печінці очищати організм від токсинів, а ненасичені жирні кислоти у його складі роблять шкіру еластичною. "Авокадо – продукт досить калорійний, але в помірній кількості він не завдасть шкоди фігурі, а навпаки – принесе користь", – розповіла експерт здорового харчування Алексія Травень.

Також авокадо корисний для серця, судин і зору. Він захищає клітини від старіння. Плоди містять жири, які прискорюють обмін речовин і дають тривале відчуття ситості.

Капуста

Позбутися целюліту може допомогти білокачанна і брюссельська капуста. Остання особливо насичена антиоксидантами, що сприяє спалюванню жирів. "В капусті містяться майже всі відомі вітаміни, а також – фітонциди, ферменти, мінеральні речовини: кальцій, калій і навіть залізо. Вона багата на вітаміни Р, К, U, Е, С, В. Також у ній містяться сірка, калій, магній, кальцій, фосфор, мідь і інші мікроелементи" – розповіла лікар-гастроентеролог Ганна Комарова.

Якщо регулярно вживати капусту, вона допоможе схуднути. Клітковина, яка в ній міститься, цілюще впливає на травну систему, стимулює метаболізм, м'яко очищує організм, виводить шлаки, токсини і холестерин. Крім того, капуста низькокалорійна: в 100 г овочів – всього 28 калорій.

Анонс тематичних випусків "Корисної програми" на телеканалі "Інтер":

  • У середу, 10 червня, о 10:00 – ТОП-3 продуктів з борошна.
  • У четвер, 11 червня, о 10:00 – рейтинг продуктів для нарощування м'язів.
  • У п'ятницю, 12 червня, о 10:00 – спецвипуск присвячений рейтингу популярних страв для святкового столу.
  • У суботу, 13 червня, о 10:00 – ТОП-3 найбільш поживної та смачної риби.

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