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09 червня 2020, вівторок, 11:54 19
Європа 2020-06-09T15:00:06+03:00
Українські Новини
Відсьогодні Кіпр відновив міжнародне пасажирське авіасполучення

Відсьогодні Кіпр відновив міжнародне пасажирське авіасполучення

Елизавета Кесельман
Авіасполучення, Коронавірус на Кіпрі, Відкриття кордонів, відновлення авіасполучення, пом'якшення карантину
Кіпр. Фото: brodilki.net
Кіпр. Фото: brodilki.net

Відсьогодні, 9 червня, Кіпр відновлює міжнародне пасажирське авіасполучення, аеропорти вже відкриті й здійснюють перші рейси. У зв'язку з підготовкою до туристичного сезону зняття карантиних обмежень прискорили, третій етап завершиться 24 червня.

Про це повідомляє Cyprus Mail.

Згідно з інформацією, у вівторок на Кіпрі відкрилися міжнародні пасажирські аеропорти Ларнака і Пафосу.

Повідомляється, що перший комерційний рейс компанії Aegean Airlines вилетів сьогодні вранці о 8:00 в Афіни.

Попри відновлення авіаперевезень, всі пасажири, які прибувають в аеропорт, були в масках, а на вході в термінал їм вимірювали температуру.

Наголошується, що в аеропорту Ларнаки на сьогодні заплановано п'ять прильотів і п'ять вильотів.

Першим рейсом, який після тривалої перерви прийме аеропорт Ларнаки, буде літак авіакомпанії Israir Airlines з Тель-Авіва. Очікується, що міністр транспорту Янніс Карусос привітає перших пасажирів.

До 19 червня всі, хчто буде прибувати на Кіпр, мають показати після прибуття так званий сертифікат про здоров'я або зробити тест на коронавірус.

Як повідомляли Українські Новини, останньою європейською країною, де зафіксували коронавірус, був Кіпр.

Влада Кіпру зобов'язалася безкоштовно лікувати туристів, які захворіли на коронавірус в країні під час відпочинку.

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