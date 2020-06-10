Київ "стоїть" в кілометрових заторах. Де найбільш завантажені дороги

Затори в Києві у середу, 10 червня, знову скували дороги столиці. Найбільше завантажені проспект Романа Шухевича та Північний міст, а також міст Патона, міст Метро і місцями центр столиці.

Про це свідчать дані онлайн-сервісів моніторингу заторів.

Пробки в Києві 10 червня. Карта: Google Maps

Так, згідно з даними Google-карт, завантажені бульвар Тараса Шевченка, проспект Перемоги, вулиця Жилянська, Набережне шосе та частково Поділ.

Крім того, затори утворилася від мосту Метро до станції "Чернігівська".

Частково "стоять" бульвар Перова та проспекту Визволителів.

Також затори є і в районі станцій метро "Славутич" і "Осокорки".

Затори в столиці. Карта: Google Maps

Завантажені Голосіївський проспект та проспект Лобановського.

Восени в Києві відбудуться вибори нового міського голови. При цьому, транспортна тема залишається однією з найболючіших для діючого мера Віталія Кличка.

За його каденції ситуація з переміщенням киян до місця роботи значно погіршилася, а затори на дорогах стали буденною картиною. Водночас, за весь термін мерства Кличком не було здано в експлуатацію жодної нової станції метро, а також не побудовано жодної нової розв'язки на базових напрямах. Крім того, рекордні затори виникали поблизу довгобудів, якітривають роками, реконструкції мостових переходів по проспекту Перемоги та лінії швидкісного трамвая, а також на інших магістральних напрямках.

Як повідомляли Українські Новини, з 25 травня в Києві відновив роботу метрополітен. Затори в столиці не зникли навіть з відкриттям метро.