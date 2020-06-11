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11 червня 2020, четвер, 09:23 17
Політика 2020-06-11T11:30:04+03:00
Українські Новини
За добу у світі коронавірусом заразилися більше людей, ніж одужали. Дані 11 червня

За добу у світі коронавірусом заразилися більше людей, ніж одужали. Дані 11 червня

Валерия Драгомирова
Коронавірус, Covid-19, коронавірус у світі, Пандемія коронавірусу, статистика коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Кількість хворих на коронавірус у світі 11 червня збільшилася до 7 360 239 (121 471 за добу), 3 454 807 з них одужали (82 984 за добу), 416 201 - померли (4 909 за добу).

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків у країнах.

Найбільше випадків зафіксували у США. У країні вірус підтвердили у 2 000 464 людей, 112 924 з них померли, а 533 504 - вилікувалися.

На другому місці Бразилія. Коронавірусом заразилися 772 416 осіб. Одужали 413 916 людей і померли 39 680 людей.

На третьому місці Росія, де коронавірусом заразилися 493 023 людей, всього в країні 6 350 летальних випадків і 252 295 осіб - одужали.

Велика Британія на четвертому місці. Коронавірусом в країні заразилися 291 588 осіб, померли — 41 213, а 1 269 осіб одужали.

В Індії, яка  на п'ятому місці, зафіксували 276 583 випадків захворювання COVID-19. З них 135 206 осіб одужали, а кількість померлих становить 7 745.

Як повідомляли Українські Новини, ВООЗ заявила про погіршення ситуації з коронавірусом у світі.

Крім того, з початку епідемії в Україні новий рекорд захворюваності на коронавірус за добу.

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