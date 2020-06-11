Від райських парків до загадкових замків. 5 місць в Тернопільській області для незабутньої відпустки

Уже минуло майже 2 тижні, як в Україну прийшло літо — сезон відпусток і довгоочікуваного відпочинку. Через пандемію коронавірусу деякі країни все ще не скасовують обсервацію, у зв'язку з чим в Україні зріс попит на внутрішній туризм. Це означає, що українцям варто задуматися про організацію відпустки на території рідних земель, які славляться своєю красою й індивідуальністю кожного регіону.

Одним з таких регіонів можна назвати Тернопільщину. Тернопільська область славиться своїми замками, храмами, і звичайно ж, пейзажами.

Українські Новини зібрали найцікавіші місця в Тернопільській області для відпустки.

Збаразький замок

Збаразький замок розташований практично в центрі містечка Збараж на Тернопільщині.

Замок було споруджено в 1626-1631 рр. останніми представниками роду князів Збаразьких Юрієм і Христофором.

Він зіграв ключову роль у 1649 році під час повстання запорізьких козаків під проводом Богдана Хмельницького. За підсумками облоги Збаража був підписаний Зборівський договір, а біля стін фортеці зазнав важкого поранення козацький полковник Іван Богун. Ці події знайшли відображення в знаменитому романі "Вогнем і мечем".

Також біля замку є красивий парк, де можна погуляти і відпочити. Із Замкової гори відкривається мальовничий вид на місто.

Джуринський водоспад

Джуринський водоспад - найбільший водоспад рівнинної частини України. Його висота становить 16 метрів.

Кажуть, що водоспад - штучний, проте це не помітно. Припускають, що 400 років тому турки перегородили шлях річці Джурин, щоб мати доступ до замку по суші. Нове русло і утворило водоспад.

Як і всі великі водоспади, Джуринський водоспад популярний серед туристів, тому потрібно постаратися відвідати його вранці, доки навколо пам'ятки не зібралося безліч туристів.

Дендропарк в Раю

У селі з незвичною назвою Рай, в Бережанському районі, розташований дендропарк, заснований в 1760 році гетьманом Адамом Синявським. У 1816 році парк перейшов у володіння до графа Олександра Потоцького, який переробив його, взявши на основу "Софіївку" в Умані. Також він побудував у парку палац в італійському стилі.

Перша і друга світові війни завдали парку значної шкоди, хоча і палац, і парк були частково відновлені згодом. Зараз у парку росте багато рідкісних видів рослин.

Печера "Млинки"

Млинки - це гіпсова лабіринтова печера. Довжина ходів сягає 40 км. Відвідавши її, можна побачити різнобарвні кристали, сталактити, пластинчастий гіпс та інші мальовничі печерні утворення.

Зазначимо, що печера вважається непростою для пересування і доступна для здорових і активних молодих людей. Вхід до печери закритий і контролюється спелеоклубом "Кристал".

Почаївська Лавра

У Тернопільській області є ще одна пам'ятка, яку не варто оминати туристам - Свято-Успенська Почаївська Лавра.

Почаївська Лавра розташова на на високому пагорбі, що височить над містом Почаїв більш ніж на 75 метрів, і вражає всіх гостей міста своєю мальовничою величчю.

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