Членам сімей Небесної сотні підвищать пенсії

Тоді як в Мінсоцполітики пообіцяли ще два рази за рік підвищити пенсії, Кабінет міністрів схвалив підвищення доплат до пенсій непрацездатним родичам активістів, що загинули під час Євромайдану в січні-лютому 2014 р.

Таке рішення ухвалено в середу, 10 червня, на засіданні уряду, пише КорреспонденТ.

Відповідну постанову прийнято без обговорення. За підрахунками міністерства соціальної політики, виконання цього рішення вимагатиме 1,66 млн грн. додаткових витрат з держбюджету за рік.

Постановою Кабміну збільшено максимальний розмір пенсії, у рамках якого встановлюються доплати, з 10 тис. грн до максимального розміру пенсії в Україні.

Крім того, документ дозволяє при визначенні розміру доплати не враховувати дохід родичів загиблих майданівців.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 липня у зв'язку з підвищенням мінімального прожиткового мінімуму, підвищать щомісячні соціальні виплати. Мінімальну пенсію підвищать на 57 гривень, яка становитиме 1769 гривень на місяць.

Тим часом, раніше Порошенко скоротив список "Небесної сотні" на 20 людей.