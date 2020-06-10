підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
10 червня 2020, середа, 23:36 5
Фінанси 2020-06-11T08:30:03+03:00
Українські Новини
Членам сімей Небесної сотні підвищать пенсії

Членам сімей Небесної сотні підвищать пенсії

Надежда Комендантова
Кабмін, Пенсії, Небесна сотня
Небесна Сотня. Фото: Liga.net
Небесна Сотня. Фото: Liga.net

Тоді як в Мінсоцполітики пообіцяли ще два рази за рік підвищити пенсії, Кабінет міністрів схвалив підвищення доплат до пенсій непрацездатним родичам активістів, що загинули під час Євромайдану в січні-лютому 2014 р.

Таке рішення ухвалено в середу, 10 червня, на засіданні уряду, пише КорреспонденТ.

Відповідну постанову прийнято без обговорення. За підрахунками міністерства соціальної політики, виконання цього рішення вимагатиме 1,66 млн грн. додаткових витрат з держбюджету за рік.

Постановою Кабміну збільшено максимальний розмір пенсії, у рамках якого встановлюються доплати, з 10 тис. грн до максимального розміру пенсії в Україні.

Крім того, документ дозволяє при визначенні розміру доплати не враховувати дохід родичів загиблих майданівців.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 липня у зв'язку з підвищенням мінімального прожиткового мінімуму, підвищать щомісячні соціальні виплати. Мінімальну пенсію підвищать на 57 гривень, яка становитиме 1769 гривень на місяць.

Тим часом, раніше Порошенко скоротив список "Небесної сотні" на 20 людей.

Більше новин про: Кабмін Пенсії Небесна сотня

Україна отримала €500 млн макрофінансової допомоги ЄС
На Зеленського, який пив каву в Хмельницькому, склали адмінпротокол
Новини
Відкат. Фото: regionews.ua
Голові тернопільської служби автодоріг замість відкату вручили 1%-й кефір, - ЗМІ 09:01 Відео
Сьогодні виповнилося 100 днів Кабміну Шмигаля: що зроблено 08:30
На Донбасі окупанти 14 разів вели обстріли із забороненої зброї, поранено двох бійців ЗСУ 08:30
ДБР планує ще багато разів викликати Порошенка на допити 08:22
Кошти можуть зникати через платні підписки: як не переплачувати за мобільний зв'язок 07:12
більше новин
У Кличка впевнені, що затори в столиці створюють не кияни, і пропонують розв’язувати транспортний колапс державі 19:14
Порошенко заявив, що Венедіктова отримала чітку вказівку від Зеленського щодо його переслідування 18:51
Фермери закликають Верховну Раду покласти край тіньовим схемам оренди землі 15:21
"Екополіс ХТЗ" Ярославського стане платформою для розвитку авіаційних та ракетно-космічних розробок 17:25
Заради підкупу виборців Комарницький і Тищенко крадуть пісок, - Мірошниченко 11:39
більше новин
Висока температура повітря знижує агресивність передачі коронавірусу, — вірусолог 14:23
Після відкриття кордонів для туристів багато країн зберігають практику 14-денного карантину, - МЗС 17:38
Венедіктова вважає, що Аваков ефективно відреагував на Кагарлик і Бровари 11:08
Грози, град і шквали. Рятувальники попередили про негоду в західних областях України 09:47
Зеленський пропонує винести на всеукраїнський референдум питання зміни території України 15:24
більше новин
Кількість інфікованих коронавірусом у Києві зростає після різкого падіння
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok