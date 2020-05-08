У Мінсоцполітики пообіцяли ще два рази за рік підвищити пенсії

В 2020 році українських пенсіонерів чекає ще два підвищення виплат у зв'язку з зміною прожиткового мінімуму з 1 липня та з 1 грудня. Про це розповіла голова Міністерства соціальної політики України Марина Лазебна в інтерв'ю ZN.UA .

За словами міністра, деякі категорії пенсіонерів не потрапили під індексацію пенсій у травні, але підвищення виплат у липні і грудні торкнеться і їх.

"Їм будуть підвищені пенсії з 1 липня та з 1 грудня. Все це буде робитися за кошти Пенсійного фонду. Ми також вносимо зміни до бюджету Пенсійного фонду, тому що зараз впали надходження. Зменшився фонд оплати праці. Нам доведені показники, і всі фонди формують зміни в бюджет", - розповіла міністр.

Уточнюється, що в держбюджеті на 2020 рік сформований резервний фонд, який повинен буде покрити відповідні витрати. При цьому в уряді зазначають, що паралельно будуть розглядати план відновлення української економіки.

В той час, як щоб отримувати високу пенсію в Україні, потрібно мати не тільки великий стаж (від 30 років для жінок і 35 років для чоловіків), але і до виходу на відпочинок отримувати високу зарплату, в Україні пенсіонерам проводять ежегодныю індексацію виплат. Її обіцяли провести з березня, проте потім перенесли цю дату на 1 травня. Більше 8 млн пенсіонерів в травні отримають підвищену пенсію а кілька мільйонів чоловік індексація не торкнеться