Порошенко скоротив список "Небесної сотні" на 20 чоловік

Екс-президент України Петро Порошенко зменшив список загиблих під час розстрілів на Евромайдане і написав, що в нього входять понад "80 осіб".

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook у вівторок, 18 лютого.

"Не віриться, що вже минуло 6 років з цих одночасно героїчних і трагічних подій. За злочинним наказам тодішньої влади, яка вивела війська проти власного народу, 600 учасників Революції Гідності були поранені. І більше 80 - вбито", - написав Порошенко, тим самим скоротивши на 20 осіб список "Небесної сотні".

Посаду Петра Порошенка на Facebook

На посаду екс-президента відреагував народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя".

"На "мирному Майдані" постраждало 1000 співробітників міліції, а 23 з них були вбиті "мирними протестуючими". Звання "Героя України" було присвоєно деяким героям "Небесної сотні" незаконно, оскільки їх смерті жодного стосунку до Майдану не мали, а у своїй сьогоднішній заяві Порошенко сором'язливо зменшив кількість загиблих майданівців до 80...", - написав народний депутат.

Посаду Рената Кузьміна на Facebook

Як повідомляли Українські Новини, колишній радник Порошенка Бірюков назвав українських військових ублюдками. У зв'язку з цим у "Слуги народу" запропонували посилити покарання за наклеп на військових.

Тим часом Порошенко так і не з'явився на допит в ГБР.