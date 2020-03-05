Рада винесла законопроєкт про референдум на громадське обговорення

Верховна Рада винесла проєкт закону "Про всеукраїнський референдум" на громадське обговорення.

Про це йдеться у повідомленні на сайті парламенту, передають Українські Новини.

Пресслужба Ради зазначає, що на підставі розпорядження спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова від 13 січня була створена робоча група по розробці проєктів законів з питань народовладдя.

За результатами засідань цієї робочої групи було прийнято проєкт Закону "Про всеукраїнський референдум".

"З метою врахування думки представників громадськості цей законопроєкт оприлюднюється і виноситься для громадського обговорення", - повідомляє прес-служба Ради.

Також додається посилання на проєкт закону та адресу електронної пошти, на яку українці можуть надсилати свої пропозиції.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Перший заступник голови Верховної Ради, представник Президента в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що робоча група з питань розробки законопроєктів у сфері народовладдя схвалила остаточний варіант законопроєкту про всеукраїнський референдум.

Також голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє, що всеукраїнський референдум про доступ до ринку землі для іноземців буде проведено після прийняття нового законопроєкту про народовладдя.