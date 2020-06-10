За один день Пенсійний фонд направив на фінансування пенсій 2,2 млрд грн

З початку тижня Пенсійний фонд України за графіком продовжив фінансувати пенсій і виділив 9 чеврня 2,2 млрд гривень після того, як ПФУ у п'ятницю, 5 червня, направив на фінансування пенсій 4,3 млрн гривень.

Про це Facebook повідомляє пресслужба відомства.

"На пенсійні виплати сьогодні спрямовано 2,2 млрд грн", — йдеться в повідомленні.

У відомстві наголосили, що забезпечено фінансування пенсій червня на загальну суму 13,6 млрд грн.

Також там нагадали, що виплати здійснюються і будуть здійснюватися у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Фінансування пенсій 9 червня. Інфографіка ПФУ

Як повідомляли Українські Новини, міністр фінансів Сергій Марченко зазначав, що Меморандум співпраці з Міжнародним валютним фондом не передбачає підвищення пенсійного віку.

Найближчим часом в країні планують провести пенсійну реформу, головним нововведенням якої може стати запровадження трирівневої пенсійної системи, як прийнято в більшості розвинених країн.

Крім того, з 1 липня у зв'язку з підвищенням мінімального прожиткового мінімуму, підвищать щомісячні соціальні виплати. Мінімальну пенсію підвищать на 57 гривень, яка буде становити 1769 гривень на місяць.