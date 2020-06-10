підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
10 червня 2020, середа, 06:30 6
Фінанси 2020-06-10T07:45:02+03:00
Українські Новини
За один день Пенсійний фонд направив на фінансування пенсій 2,2 млрд грн

За один день Пенсійний фонд направив на фінансування пенсій 2,2 млрд грн

Кира Молчанова
ПФУ, Пенсійний фонд, пенсія, фінансування пенсій, пенсії в Україні
Пенсії. Фото:forbes.net.ua
Пенсії. Фото:forbes.net.ua

З початку тижня Пенсійний фонд України за графіком продовжив фінансувати пенсій і виділив 9 чеврня 2,2 млрд гривень після того, як ПФУ у п'ятницю, 5 червня, направив на фінансування пенсій 4,3 млрн гривень.

Про це Facebook повідомляє пресслужба відомства.

"На пенсійні виплати сьогодні спрямовано 2,2 млрд грн", — йдеться в повідомленні.

У відомстві наголосили, що забезпечено фінансування пенсій червня на загальну суму 13,6 млрд грн.

Також там нагадали, що виплати здійснюються і будуть здійснюватися у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Фінансування пенсій 9 червня. Інфографіка ПФУФінансування пенсій 9 червня. Інфографіка ПФУ

Як повідомляли Українські Новини, міністр фінансів Сергій Марченко зазначав, що Меморандум співпраці з Міжнародним валютним фондом не передбачає підвищення пенсійного віку.

Найближчим часом в країні планують провести пенсійну реформу, головним нововведенням якої може стати запровадження трирівневої пенсійної системи, як прийнято в більшості розвинених країн.

Крім того, з 1 липня у зв'язку з підвищенням мінімального прожиткового мінімуму, підвищать щомісячні соціальні виплати. Мінімальну пенсію підвищать на 57 гривень, яка буде становити 1769 гривень на місяць.

Більше новин про: ПФУ Пенсійний фонд пенсія фінансування пенсій пенсії в Україні

Українці отримають дві або три пенсії замість одні...
В Україні з 1 липня підвищать мінімальну пенсію: к...
Пенсійний Фонд направив на фінансування пенсій ще ...
Пенсійний фонд за один день виділив на фінансуванн...
Зеленський пропонує, щоб Всеукраїнський референдум скасував прийняті Радою закони
Зеленський пропонує винести на всеукраїнський референдум питання зміни території України
Новини
11.06.20 11:00 Прес-конференція нового голови Держекоінспекції Андрія Мальованого 09:00
Гармаш переїхав до Києва ще в середині 2000-х і не може бути "донецьким переселенцем" для ТКГ, - Олена Бондаренко 08:45
Обвал будинку в Одесі. Фото: Twitter/@AvakovArsen
Вночі в Одесі обвалився будинок. З-під завалів вивели 24 людини 08:38
На Донбасі окупанти 16 разів обстріляли позиції ООС і втратили п'ятьох "бійців" 08:28
МВФ схвалив нову кредитну програму для України на $5 млрд 08:08
більше новин
Українці отримають дві або три пенсії замість однієї: що змінить пенсійна реформа 05:30
Фермери закликають Верховну Раду покласти край тіньовим схемам оренди землі 15:21
Заради підкупу виборців Комарницький і Тищенко крадуть пісок, - Мірошниченко 11:39
Реформування ДАБІ хочуть заблокувати, - Парцхаладзе 13:59
Печерський райсуд встановив, що справу проти Писарука і Бахматюка було відновлено незаконно 11:44 Документ
більше новин
Висока температура повітря знижує агресивність передачі коронавірусу, — вірусолог 14:23
Венедіктова вважає, що Аваков ефективно відреагував на Кагарлик і Бровари 11:08
Після відкриття кордонів для туристів багато країн зберігають практику 14-денного карантину, - МЗС 17:38
Зеленський пропонує винести на всеукраїнський референдум питання зміни території України 15:24
Українці отримають дві або три пенсії замість однієї: що змінить пенсійна реформа 05:30
більше новин
Одному з організаторів перестрілки в Броварах повідомили про підозру у хуліганстві
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok