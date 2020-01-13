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13 січня 2020, понеділок, 16:28 20
Політика 2020-01-13T18:30:03+02:00
Українські Новини
Зеленський призначив свою дружину до ради, яку раніше очолювала Марина Порошенко

Зеленський призначив свою дружину до ради, яку раніше очолювала Марина Порошенко

Виолетта Чайковская
Мистецький Арсенал, Володимир Бородянський, Володимир Зеленський, Олена Зеленська, Марина Порошенко, Зеленський, Зеленська
Олена Зеленська. Фото: instagram/olenazelenska_official
Олена Зеленська. Фото: instagram/olenazelenska_official

Президент Володимир Зеленський призначив до складу ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" першу леді Олену Зеленську, яка ініціювала створення україномовних аудіогідів у найбільших музеях світу.

Про це йдеться в указі №3 від 13 січня, передають Українські Новини.

Зеленський визнав таким, що втратив силу указ колишнього Президента Петра Порошенка про склад ради.

Раніше її співголовами були дружина екс-Президента Марина Порошенко та його радник, колишній голова Адміністрації Борис Ложкін.

Зеленський затвердив повністю новий склад ради.

Головою ради призначений міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський, секретарем - генеральний директор "Мистецького арсеналу" Олеся Островська-Люта.

Крім них у складі ради затверджено 14 осіб, серед яких Олена Зеленська, віце-прем'єр-міністр з питань европейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, керівник Державного управління справами Сергій Борзов, радник Зеленського, депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Гео Лерос.

Серед інших до складу ради також увійшли заступник генерального директора Національного художнього музею Ольга Балашова, гендиректор Національного музею мистецтв ім. Богдана і Варвари Ханенків Катерина Чуєва, директор комунальної установи "Одеський художній музей" Олександр Ройтбурд, журналіст Вадим Карп'як, філософ Вахтанг Кебуладзе та інші.

Як повідомляли Українські Новини, у грудні 2019 року Марина Порошенко звільнилася з посади голови Українського культурного фонду.

У свою чергу дружина Зеленського вирішила займатися поліпшенням харчування в школах.

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