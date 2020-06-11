Відпустка за власний рахунок під час карантину: що потрібно про це знати

Страховий стаж під час карантину не нараховується. Фото: Pixabay

Страховий стаж під час карантину не нараховується. Фото: Pixabay

Багато українців були змушені піти в неоплачувану відпустку через коронавірусний карантин, який продовжили до 22 червня.

Під час непрацездатності через карантин страховий стаж не нараховуватиметься, передають Українські Новини.

Відповідно до ст. 84 Кзпп України та ст. 25 Закону "Про відпустки", найманий працівник може піти у відпустку без збереження заробітної плати.

Як повідомляє пресслужба Держслужби України з питань праці, відпустку без збереження заробітної плати надається працівнику на підставі письмової заяви.

В ньому повинні бути вказані:

Причина, за якою працівник просить надати неоплачувану відпустку.

Дата початку відпустки.

Тривалість відпустки.

Після розгляду заяви видається наказ (розпорядження) про надання відпустки за свій рахунок. Таку відпустку не подовжують на кількість святкових і неробочих днів, що припадають в цей час. Також надавати безоплатну відпустку через карантин можна тільки за угодою сторін.

Якщо працівник перебував у відпустці без збереження заробітної плати протягом місяця, то за цей період йому не нараховується заробітна плата, відповідно не нараховується єдиний соціальний внесок.

Крім того, за цей період не зараховується страховий стаж.

За найманим працівником зберігається тільки робоче місце. Проте, страховий стаж не втратиться, якщо за працівника в розрахунку на місяць сплачується не менше, ніж мінімальний страховий внесок за ЄСВ.

Також українське законодавство не передбачає можливість здійснити доплату для зарахування стажу.

Крім того, згідно із Законом №533, фізичні особи-підприємці, які здійснюють незалежну діяльність та члени фермерських господарств, звільняються від сплати єдиного внеску. Однак, цей період їм буде зараховано в пенсійний стаж. Однак пільга стосується лише сум єдиного внеску, які вони платять самі за себе і не стосується найманих працівників.

Раніше Українські Новини повідомляли, через карантин в Україні більш ніж удвічі збільшилася кількість безробітних: на 64% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Під час карантину, в квітні припинили роботу 13,3 тис. фізичних осіб-підприємців.