Євросоюз продовжить заборону на в'їзд іноземців до кінця червня

Країни Європейського Союзу вирішили продовжити обмеження на в'їзд громадян третіх країн після 15 червня, тоді як Туреччина відкриє кордони для українців з 1 липня.

Про це сказала єврокомісар Ілва Йоханссон за підсумками засідання міністрів внутрішніх справ країн ЄС, повідомляє "Європейська правда".

"Серед міністрів була сильна підтримка того, що спочатку необхідно відновити функціонування Шенгенської зони, а потім переходити до відкриття зовнішніх кордонів", - сказала Йоханссон.

З її слів, Єврокомісія рекомендувала завершити обмеження на перетин зовнішніх кордонів ЄС 15 червня, коли закінчується термін заборони, але майже всі країни-члени підтримали коротке продовження закриття кордонів.

"Це означає, що обмеження на зовнішніх кордонах залишаться до кінця червня, і я вважаю, що ми повинні розглянути питання про скасування на початку липня", - сказала єврокомісар, додавши, що очікується продовження заборони на два тижні.

Що стосується критеріїв, для кого і як відкривати кордони, то в найближчі дні продовжаться консультації з цього питання між Єврокомісією та країнами-членами. Одночасного відкриття для всіх країн не буде.

Вона також зазначила, що повноцінне функціонування Шенгенської зони відновиться до кінця червня.

Як повідомляли Українські Новини, Єврокомісія закликала Європу відкрити кордони до кінця червня. Крім того, Польща не планує найближчим часом відкривати кордони з сусідніми країнами.