Що таке обов'язкове пенсійне накопичення і чому його ще не ввели

У Верховній Раді ще взимку був зареєстрований проєкт закону "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення", який передбачає введення нової пенсійної системи в Україні. Відповідно до нововведень, працівники і роботодавці мають робити обов'язкові відрахування на пенсійні рахунки, пише "Сьогодні".

З уже нарахованої працівникові зарплати на індивідуальний пенсійний рахунок переводитиметься щонайменше 1% (за бажанням працівника відсоток може бути збільшений), а роботодавець зобов'язаний буде перераховувати на той же рахунок 2% нарахованої зарплати. Також в супровідних документах наводяться розрахунки, які показують, що відсоток відрахувань планується підвищувати. Так, укладачі законопроекту виходили з того, що в 2021 році відсоток обов'язкових накопичувальних пенсійних відрахувань становитиме 3%, в 2030 році – 4%, ще через 10 років це буде вже 6%, а в 2050-му – 7%.

Водночас, щоб не перевантажувати роботодавців податками, в уряді планували знизити розмір ЄСВ. Однак нещодавно голова Кабміну Денис Шмигаль розповів про інший варіант, як може змінитися податкове навантаження на роботодавців.

"Обговорюється такий варіант: 2% від нинішнього ЄСВ виділяємо в накопичення, не збільшуючи навантаження ні для фірми, ні для людини, і ще 2% беремо з податку на доходи фізосіб (ПДФО). Ці 4% дозволяють в сьогоднішніх цінах при виході на пенсію отримати 1 млн грн", – сказав Шмигаль.

Однак внаслідок надходження до Пенсійного фонду зменшаться. Ймовірно, це стало предметом невдоволення з боку МВФ під час обговорення пенсійної реформи.

Також в законопроєкті запропоновано створити для адміністрування цих внесків нове відомство – пенсійне казначейство. Однак ця пропозиція викликала масу суперечок. Мабуть, це основне невирішене питання, через яке остаточну концепцію пенсійної реформи уряд досі не подав.

"Якщо говорити про запуск другого рівня – накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, то основна дискусія йде в частині інституційної інфраструктури впровадження системи. Більшість учасників робочих груп вважають, що для запуску системи потрібно використовувати вже наявні інститути – державні (податкової служби, Пенсійного фонду України , Казначейство) і приватні (недержавні пенсійні фонди та компанії, які здійснюють їх операційну діяльність – КУА, АПФ, банки-зберігачі, СК, ТЦП тощо.). А от створення додаткових непотрібних інститутів за рахунок бюджетних коштів слід утриматися. Ми також дотримуємося цієї позиції, оскільки вважаємо, що така побудова мінімізує ризики корупції і монополізації. Також запуск системи на базі вже наявних інститутів сприятиме розвитку добровільного пенсійного накопичення, а саме це і є однією з цілей пенсійної реформи – стимулювати громадян до накопичення. Тільки повноцінна робота всіх трьох рівнів пенсійної системи здатна забезпечити гідний рівень статків на пенсії", – розповів директор компанії з управління активами "Всесвіт" Ярослав Савченко.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 липня підвищать пенсії. Крім того, нову пенсійну систему в Україні запустять з жовтня.

В Україні 1 травня проіндексували пенсії.