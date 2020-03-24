Через карантин авіаційна галузь може зазнати втрат 15 млрд гривень до квітня

В той час, як світова туристична галузь оцінює свої втрати в 1,7 трлн доларів, Авіаційний комітет Торгово-промислової палати (ТПП) заявляє, що в 1-му кварталі 2020 року (січень-березень) економічні і фінансові збитки для підприємств авіаційної галузі від заходів, пов'язаних із запобіганням поширення коронавіруса, можуть скласти від 10 до 15 млрд гривень.

Про це йдеться у рішенні з питань порядку денного позачергового засідання комітету разом з членами комітету підприємців туристично-готельної індустрії від 17 березня, передають Українські Новини.

"Члени авіаційного комітету зазначили збитки мінімум від 10 до 15 млрд гривень підприємств авіаційної галузі тільки в 1-му кварталі поточного року", - сказано в ньому.

Наголошується, що найбільше схильні економічних наслідків такі підприємства як аеропорти і українські авіакомпанії, метеорологічні центри і служби, хендлінгові і авиазаправочные компанії, компанії з технічного обслуговування повітряних суден, кейтерингові компанії, а також спеціалізовані державні підприємства ("Украерорух", державні аеропорти).

Згідно з рішенням, критично необхідно залучення підприємств середнього і малого українського бізнесу до обговорення антикризових заходів з органами державної влади та місцевого самоврядування.

"В іншому випадку туристичну, авіаційну та готельну галузь може охопити рецесія, що буде незрівнянно гірше, ніж в 2008 році, тому і період відновлення буде значно довшим", - сказано в ньому.

Члени комітетів відзначили, що для відновлення повноцінної діяльності авіаційної галузі, обслуговуючих підприємств, туристичних компаній потрібно невідкладно забезпечити з боку державної влади пакет реанімаційних кроків.

На їхню думку, пакет антикризових заходів повинен передбачати можливість надання підприємствам галузей стабілізаційних кредитів, дозвіл надавати відпустки без збереження заробітної плати до закінчення карантину за угодою сторін, виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів держави при простої виробництва, право для госаэропортов надавати канікули користувачам послуг для оплати послуг з наступною компенсацією з боку держави, а також можливість автоматично пролонгувати дію сертифікатів і актів льотних перевірок аеродромів.

Як повідомляли Українські Новини, Київ не планує відшкодовувати збитки установам від заборони на проведення масових заходів з 12 по 31 березня.

Тим часом глава агентства з туризму також вважає, що з-за коронавіруса туризм в Україні зазнає серйозні збитки.